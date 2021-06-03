 

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Воронежской области тела троих детей

03.06.2021, 23:42, Новости дня
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Спасатели завершили поисковые действия на месте происшествия в Лискинском районе Воронежской области, из-под завалов недостроенного дома были извлечены тела троих детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поисково-спасательные работы завершены, из-под завала извлечены тела троих детей», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что на месте происшествия продолжают работать психологи министерства.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил, что возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», – сообщили в пресс-службе СК. Отмечается, что погибли двое детей 12-ти лет и один ребенок восьми лет.

Ранее сообщалось, что в селе Копанище Воронежской области трое детей погибли в результате обрушения плиты частного недостроенного дома.  



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