 

Байден расширил санкции против китайских компаний

03.06.2021, 23:42, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден расширил список связанных с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам, говорится в распространенных Белым домом документах.

Исполнительный указ Байдена дополнил распоряжение Дональда Трампа о запрете американским инвесторам покупать и продавать ценные бумаги китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), передает ТАСС.

Байден увеличил число находящихся в черном перечне компаний с 48 до 59. Так, был добавлен ряд китайских фирм, которые занимаются технологиями, якобы связанными со слежкой за этническими меньшинствами КНР. Перечень, как отметили в Белом доме, будет обновляться «по мере необходимости». В документах утверждается, что внесенные в список компании причастны к нарушению прав человека.

Целью указа является обеспечение того, чтобы американские инвестиции не предоставлялись китайским компаниям, которые «подрывают безопасность или ценности Соединенных Штатов и их союзников», заявляют в Белом доме.

Запрет вступает в силу через два месяца – с 2 августа, однако инвесторам будет разрешено проводить сделки в течение следующего года, чтобы избавиться от пакетов акций находящихся в черном списке компаний.

Ранее Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

Глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения.

В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».



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