 

Мнение: О лице завтрашней России: шок – это по-нашему ©

03.06.2021, 23:36, Разное
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Если кто не узнал, на заглавном фото, един в двух лицах, некий Даня Милохин – кумир подростков, тиктокер и, куда ж сегодня без этого, немножко рэпер. Именно его #Сбербанк выбрал молодёжным лицом нынешнего Питерского международного экономического форума. То есть, одним из тех, кто, как полагают сегодняшние официальные лидеры, будет рулить Россией завтра.

И это, конечно, шок

После того, как Альфа-банк выставил своим фронтменом скандального и эпатажного Алишера Моргенштерна, пасть ниже, казалось бы, уже некуда. Но Сбер таки пробил новое дно, представив своего молодого балбеса на ПМЭФ-2021 именно как лик России будущего.

В узких кругах Даня (Данила Вячеславович по паспорту) Милохин известен как self-made тинейджер. Сирота из детдома нашёл свою жилу в TikTok и теперь зарабатывает на рекламе 2 млн руб. в месяц. В его «TikTok’е» более 11 млн подписчиков, в «Инстаграме» — более 3 млн. Это если вкратце, опуская подробности про наркотики, бродяжничество и прочие асоциальные занятия.

На форуме он получил свои пять минут славы как «спикер» специальной сессии с участием блогеров.


На фото Даня Милохин крайний слева, а справа от него «крёстный отец», 30-летний глава департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Влад Крейнин, который, собственно, и занимается раскруткой молодого дарования.

Не сказав ничего умного по жутко актуальной теме «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?», Данила баловался с микрофоном, отключая собеседников, и под конец уложил аудиторию на пол для съёмок своего очередного Тик-Ток-ролика, а сам улёгся на стол. Такой вот креатив

Да, эпатаж и шок-контент всё более определённо становятся трендами в среде молодого поколения. Причём с подачи и при поддержке взрослых и респектабельных «капитанов бизнеса», которым внезапно захотелось поиграться в детство. Психологи наверняка объяснят, почему среди тех, кому уже за 40, а то и за 50 это стало модным увлечением и стадным инстинктом. Но сейчас важнее то, какой месседж транслируется на тех, кто завтра или послезавтра получат бразды управления 146-миллионной страной. Выбор Сбербанка здесь весьма показателен.

Лицом России будущего назван не тёзка эпатажного тиктокера Данила Самоделкин и ни один из его товарищей по звёздной команде из 8 российских школьников, которая на Азиатской олимпиаде по физике взяла восемь золотых медалей из 8-ми возможных чуть больше недели назад. Не Дарья Мингалиева, в 20 с хвостиком основавшая российский стартап, который покорил глобальный рынок. Не кто-то из молодых спортсменов, к своим 18-ти завоевавших уже не один чемпионский титул на мировых первенствах «для взрослых». Не один из подростков, проявивших отвагу на пожаре или спасших утопающего – подобные случаи по России происходят ежегодно и не по разу.

Нет. Лицо России будущего, по версии Сбербанка, – тот, кто лучше других умеет кривляться, шокировать, возбуждать разновозрастную публику любыми способами, вплоть до самых отвратительных. Тот, кто пойдёт на всё ради минуты славы и тонны денег. А умники, бизнесмены, трудяги и даже герои России будущего не нужны…

Но каким тогда окажется это будущее, которое придёт уже #завтра?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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