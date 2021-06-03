Подборка сообщений русскоязычных интернет-СМИ

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«От этих ожиданий Украина ничего не теряет, но теряет Россия»

Российские СМИ об Украине

01.06.2021

Одно из немногих независимых изданий РФ – «Новая газета» – сообщает, что осенью в российскую Госдуму «могут прорваться» так называемые «ветераны Донбасса». «И это будет не только писатель Захар Прилепин, представляющий обновленную «Справедливую Россию». В начале мая о намерении баллотироваться в парламент заявил бывший премьер-министр «Донецкой народной республики» («ДНР») и руководитель общественного движения «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) Александр Бородай – после того, как его организация заключила соглашение с «Единой Россией», – констатирует «Новая»…

«Единая Россия» подрезала Прилепина»

«Новая» отмечает, что «о соглашении «Единой России» с «Союзом добровольцев Донбасса» (объединяет участников боевых действий на юго-востоке Украины) стало известно в начале мая этого года, об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак перед тем как посетить Донецк… Соглашение с «ЕР» предусматривает совместную гуманитарную деятельность и участие СДД в предварительном голосовании партии».

«У нас с Союзом добровольцев Донбасса совпадают цели, задачи. Это сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода. Сегодня, подписав соглашение, мы, по сути, оформили эти отношения, которые у нас сложились. Отношения братские, деловые, – обосновал альянс Турчак. По условиям договоренности, участники организации могут быть вовлечены в выборы всех уровней, в том числе и в думскую кампанию этого года. В парламенте представлять «Единую Россию» от Ростовской области, вполне вероятно, будет бывший премьер-министр «Донецкой народной республики», председатель СДД Александр Бородай (сейчас занимает пост заместителя генерального директора по развитию канала «Царьград»). Через несколько дней после заявления Турчака Бородай подал заявку на участие в праймериз «Единой России», – пишет «Новая».

«Для Александра Бородая избрание в Государственную думу будет не только публичной легитимизацией его политического статуса (хотя он всегда, по его словам, привык держаться в тени). Фактически он станет представителем «ДНР» и «ЛНР» в российском парламенте, и это придаст ему дополнительный политический вес именно в этих республиках, – объясняет причины выдвижения бывшего премьера одной из республик ростовский политолог Сергей Смирнов… Сейчас свои политические цели добровольцы будут достигать с помощью «Единой России», при этом конкретные направления, по которым в Госдуме собирается работать Бородай, пока не раскрываются. По его словам, он решил баллотироваться с помощью «ЕР», так как это «партия президента, нашего Верховного главнокомандующего», которого поддерживают «все добровольцы СДД». Согласно этому, «выбор добровольцев предопределен», – отмечает «Новая».

Газета акцентирует, что несколько раз предлагала Бородаю обсудить «его думскую кампанию», однако тот отказался.

«Новая» цитирует руководителя украинской экспертной группы «Сова» Михаила Савву, который отмечает, что «донбасская тема хорошо встраивается в избирательную стратегию российской власти». (М. Савва – бывший профессор Кубанского госуниверситета и бывший замглавы администрации Краснодарского края. В 2014 году в РФ его приговорили к трем годам условно по делу о якобы «нецелевом использовании гранта». После этого профессор уехал в Украину, условный срок ему тут же заменили на реальный – «ОстроВ»).

«Из-за сложности предстоящих выборов в Госдуму «Единой России» может быть выгодно ее актуализировать, несмотря на усталость многих россиян от обсуждения украинского конфликта. Фактически это будет игра на воспоминаниях о событиях 2014 года… Не последнюю роль для власти играет возможность получить на думских выборах поддержку среди граждан непризнанных республик Донбасса, обладающих российскими паспортами, указывает Савва. За последние два года, по данным МВД, российское гражданство получили 530 тысяч человек (точных данных о количестве жителей республик Донбасса все еще нет)»…

«ДНР» и «ЛНР» неплохой электоральный ресурс, примерно полпроцента от общего количества российских избирателей (Сергей Смирнов называет цифру в 1%). Однако сами жители голосовать не поедут. Кто-то должен будет организовать всю логистику, нанять автобусы, вести колонны на избирательные участки. Возможно, эти функции возложат на добровольцев Донбасса, – предполагает Савва».

Российский политтехнолог Аббас Галлямов оценивает «электоральное влияние республик» так: «500 тысяч голосов – это цена одного мандата. С мира по нитке – нищему рубаха».

По словам Галлямова, «власть решила сменить парадигму на голосовании жителей Донбасса из-за слабых позиций «Единой России».

«Сначала в Кремле думали, что ситуация «Единой России» не так плоха, и решили отправить Захара Прилепина в «Справедливую Россию» (объединение партии Захара Прилепина «За правду» со «Справедливой Россией» и «Патриотами России» произошло в январе этого года – «НГ»). Теперь с приближением дня голосования они начали хвататься за голову – все же видят, что с рейтингами происходит. Поэтому решили, что такая «дойная корова», как голоса жителей «ДНР» и «ЛНР», самим нужна», – оценивает ситуацию Галлямов.

«Новая» указывает, что «изначально ожидалось, что бороться за голоса жителей «ДНР» и «ЛНР» будет писатель Захар Прилепин»: «22 марта обновленная партия «Справедливая РФ – За правду!», включающая в себя и его организацию, даже открыла в «ДНР» партийный центр. Кроме того, долго ходили слухи, что в Госдуму Прилепин пойдет именно от Ростовской области и будет участвовать в выборах в Таганрогском или Шахтинском одномандатных избирательных округах, где зарегистрированы избиратели с территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Однако позже в партии эту информацию опровергли, отметив, что Захар Прилепин будет баллотироваться по федеральным спискам. «Новая газета» пыталась узнать у политика причины его решения выдвинуться по федеральному списку, а также отношение к выдвижению Александра Бородая, однако пресс-секретарь партии «Справедливая РФ – За правду!» так и не предоставила комментарий политика, после чего перестала отвечать на сообщения…».

Ростовский политолог Сергей Смирнов добавляет, что «после выдвижения Александра Бородая кандидатом шансы Захара Прилепина упали практически до нуля, поэтому слухи о его выдвижении от Ростовской области не получили подтверждения. Кроме того, в регионе позиции самой «Справедливой России» (что «старой», что «обновленной») никогда не были прочными…».

«Конфликта в происходящем при этом может вообще не быть. По крайней мере так считают Михаил Савва и политолог Алексей Макаркин. По словам Саввы, в реальности смены одних сепаратистов другими не было, а включение в игру Бородая должно, наоборот, позволить взять наибольшее количество российских паспортов непризнанных республик. – Донбасс в электоральном смысле – это черная дыра. Никто не знает, как там настроены люди и как они хотят голосовать. В такой ситуации один путь – сложить все яйца в одну корзину. Дать одним Прилепина, если кто-то не захочет голосовать за партию власти, а другим – Бородая», – комментирует Михаил Савва.

«Так что расклад сможет куда эффективнее мобилизовать электорат Донбасса, поскольку оба кандидата работают на разные аудитории, отмечает эксперт. Плюс Бородая – его присутствие в политике Донбасса и связи «в элите», плюс Прилепина – меньшая ассоциированность с властью. Для российского режима же не принципиально, сколько в итоге в Госдуме окажется депутатов от «Единой России», сколько от «Справедливой», ведь, по сути, «по всем принципиальным вопросам» они голосуют солидарно, указывает Савва. Так что, по его словам, оба политика работают сейчас в тандеме».

«У актуализации темы украинского конфликта есть еще одна функция – интеграция донбасских ветеранов в политическую систему, необходимая для управления их политическими амбициями, утверждает политолог Алексей Макаркин (исключение составляют нелояльные сторонники Игоря Стрелкова, которых в электоральную политику не пускают и маргинализируют)… Сложность экстраполяции этого процесса заключается в непростых отношениях между участниками боевых действий на Украине – в одну организацию их объединить просто невозможно. – Идут споры: кто потерял Славянск? Кто не позволил взять Мариуполь? Через «Справедливую Россию» в систему включаются люди, которые были на стороне администрации покойного главы «ДНР» Захарченко. Вести бородаевцев к Прилепину – значит, нарваться на скандал – это люди разного склада, – объясняет Макаркин».

Политолог отмечает, что помимо этого «задачи у «Справедливой России» с участием Прилепина и Бородая разные»: «Прилепин в первую очередь должен составлять конкуренцию КПРФ, которая сейчас аккумулирует протестную повестку… Задача Бородая – через мандат включить в политику своих сторонников и артикулировать в парламенте донецкую тему, причем формально не со стороны государства, а со стороны партии, пусть и «Единой России»…

«Союз добровольцев Донбасса» – это парамилитарное образование при партии власти, грубо говоря, партийные боевики. Их можно использовать для организации противостояния с протестующими и других самых разных провокаций, такие случаи уже были, – утверждает Михаил Савва. По его мнению, в исполнительной власти сепаратистов никто не видит».

«При этом, по мнению Галлямова и Макаркина, для остальной РФ донбасская тема совсем не важна, поэтому вряд ли серьезно отразится на думской кампании. «Мечты о Новороссии» во власти ушли еще летом 2014 года, немного дольше задержавшись в общественном сознании, утверждает Макаркин. Более того, Донбасс не только не стал образцом, но и отпугнул даже увлекавшихся идеей «русского мира». – Все думали, что «русский мир» – это Пушкин, Гагарин и Королев, а оказалось, что Стрелков и Моторола. Никто не хочет, чтобы к ним домой пришел такой Моторола, отобрал телефон и машину для военных нужд, а ребенка отправил в армию – защищать родину, – резюмирует Макаркин».

«Второсортные»

Прокремлевские «Аргументы и факты», обсуждая законопроект Владимира Зеленского о коренных народах, возмущаются: «Украина теряет корни», а Зеленский «сам себя записал во второсортные».

«…В недрах администрации президента Украины решили, что коренными могут быть только украинцы, караимы, крымчаки и крымские татары – те, чьи народности сформировались на территории полуострова Крым. Остальные на защиту своих прав могут не рассчитывать. То есть на караимском учиться будет можно, а на русском – нет. А ведь русский на Украине считает родным треть населения!», – недовольна газета.

Оцените московский взгляд «АиФ» на историю: «Вообще, Крыму в украинском законопроекте уделяется особое внимание. Никого не смущает, что крымчане столетиями жили в РФ и лишь чуть более 50 лет – на Украине. Причем именно в те годы, когда после войны полуостров восстанавливали силами переселенцев со всего Советского Союза. Эксперты полагают, что тут не обошлось без большой политики: национальный вопрос хотят использовать для дестабилизации ситуации вокруг полуострова».

«Самое любопытное, что Зеленский внес в парламент законопроект, который фактически переводит его самого в категорию людей второго сорта – президент потеряет право называть себя представителем «коренного народа Украины». Он же родом из Кривого Рога, города, который построила российская императрица. По нынешним меркам это тоже была «агрессия» и «оккупация». А уж еврейская кровь и бытовой русский вообще превращают главу Украины в недогражданина. Напрашиваются всевозможные исторические параллели. В Третьем Рейхе тоже ведь начинали с ущемления прав национальных меньшинств: поделили людей на сорта по принципу «свой – чужой», затем лишили гражданских прав, потом – имущества. А закончилось все концентрационными лагерями или высылкой из страны. В странах Прибалтики давно по такой же логике объявили негражданами русскоязычных. Теперь и на Украине введен запрет на использование русского языка, например, в сфере обслуживания. Сейчас примут закон о коренном народе, и останется лишь полшага до появления неграждан на государственном уровне, а не только в риторике радикалов», – предостерегают прокремлевские «Аргументы».

Некий «заместитель директора Института стран СНГ и член Совета по национальной стратегии» Владимир Жарихин поддакивает «Аргументам»: «Это откровенный национализм, переходящий в нацизм как часть государственной политики… Это явное и откровенное ущемление гражданских прав русских на Украине. Им отказывают в праве на родной язык, на культуру, на изучение и использование своего языка».

«Но надо заметить, что на самом деле жизнь идет поперек всех этих политических игр, которыми занимались и занимаются власти Украины. Стоит выйти на улицы Киева, и вы увидите, что столица украинского государства как говорила, так и говорит по-русски. Социология показывает, что количество людей там, покупающих, когда есть выбор, книги на русском языке, становится больше, а не меньше», – успокаивает Жарихин.

Впрочем, «АиФ» с ним согласна лишь отчасти: «Только это взрослые люди. А украинская молодежь для русской культуры уже фактически потеряна. От школьной программы в украинских учебниках истории просто волосы дыбом встают. Детям объясняют, что украинский народ на планете объявился еще до появления человека современного вида, задолго до кроманьонцев. Что этому народу 200 или 300 тысяч лет, что именно протоукры обучали человечество, как выращивать пшеницу и чеканить монеты… Для этих сегодняшних школьников, которые через 20 лет будут управлять Украиной, и нужен такой закон о «коренном народе».

«У них, даже этнически русских или еврейских детей, через годы не будет сомнений, что они украинцы. А их родители, бабушки и дедушки – те русскоязычные, которые строили на Украине города, заводы, университеты и театры, – уже фактически остались на обочине истории. Хотя именно они пару лет назад голосовали за Зеленского, против «партии войны», против русофобии, а выбрали президента, который вместе с ним хочет стать второсортным», – опечалена «АиФ».

«Негативные последствия очевидны»

Газета «Известия» считает, что отказ Украины покупать электроэнергию из РФ и Беларуси (которую российские СМИ упорно продолжают называть по-имперски – Белоруссией – авт.), «грозит не только очередным ростом тарифов для потребителей, но и реальным дефицитом электроэнергии».

«…Пока запрет действует до 1 октября, но в планах Киева – полностью порвать с энергосистемами Белоруссии и России, в следующем году – перейти на изолированный режим работы, а в 2023-м стать частью европейской энергосистемы ENTSO-E… Интересно, что такое решение принято на фоне кризиса, разразившегося в украинской энергетике. С начала года в стране выросли тарифы ЖКХ – подорожали газ, вода и электроэнергия, жители ряда областей вышли на акции протеста…», – рисуют ситуацию «Известия».

Для газеты «очевидно, что на Россию решение Киева практически никак не повлияет. Украина – в числе второстепенных импортеров отечественной электроэнергии: на ее долю приходится менее 5% от всех поставок за рубеж. При этом основную часть энергообъема Москва направила Киеву в начале года».

«О том, что прекращение Украиной импорта электроэнергии не повлияет на функционирование российской энергосистемы заявили и в российском Минэнерго. Даже в случае прекращения коммерческих поставок энергосистемы двух стран будут работать в синхронном режиме, сказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Однако для Белоруссии это достаточно болезненная мера, поскольку для Минска Украина была единственным рынком сбыта электроэнергии…», – добавляют «Известия».

«Для Украины негативные последствия очевидны – в первую очередь – дальнейшее удорожание электрической энергии для рядовых потребителей и бизнеса. С учетом того, что власти рассчитывают на получение электрического тока из Европы, дефицит электричества Киеву, казалось бы, не грозит. Но и здесь могут возникнуть проблемы. Чтобы получать электроэнергию из Европы, потребуется синхронизация энергосистем Украины и Европейского Союза, которая явно будет не быстрой… Поэтому решение видится исключительно политическим. Украина и ранее неоднократно вводила подобные запреты – когда потребности в дополнительной энергии у страны не было, и возвращалась к импорту в холодное время года», – заявляют «Известия».

Убеждена газета и в том, что «украинские энергосети капитально изношены и хронически недоинвестированы».

«Частые поломки и нештатные ситуации возникают как на АЭС, так и на ТЭС, большинство оборудования и энергоблоков на Украине выработали свой ресурс или требуют срочной модернизации, денег на это постоянно не хватает, поэтому полностью обеспечить себя электроэнергией страна не может. Вариант по которому пойдет сценарий по закупке электроэнергии, это закупка в странах ЕС, заплатят конечно, за всё это жители Украины, так как стоимость электричества вырастет», – отмечает Сергей Сизиков, гендиректор «Донэнерго».

«Еще в прошлом году Минэнерго Украины сообщило о том, что изношены 50% электросетей страны, износ отдельного оборудования энергетической инфраструктуры достигает 70%. По данным министерства, Украина занимает одно из последних мест среди европейских стран по уровню инвестиций в расчете на 1 км сети, а показатель SAIDI (средняя продолжительность перерывов в электроснабжении) – худший среди всех стран Европы», – скептически заключают «Известия».

«Польза из срыва»

Очень не любящая Украину газета «Взгляд» разглядела, что «из срыва переговоров по Донбассу можно извлечь пользу».

«В связи со скандалом вокруг ареста Романа Протасевича украинская сторона отказалась использовать Минск в качестве переговорной площадки для урегулирования в Донбассе. Сергей Лавров резко «осадил» Киев, мол, этот вопрос не ему решать, но вряд ли вопрос на этом и закроют – Украина намеренно затягивает переговоры и делает их бесплодными. Москва, Донецк и Луганск могут извлечь из этого пользу», – утверждает «Взгляд».

«Это уже далеко не первое (а десятое или около того) заявление украинской стороны, что Минск для переговоров по Донбассу больше не подходит… Но если раньше это оставалось информационным шумом, в этот раз реакция российской стороны не заставила себя ждать, причем ответили Кравчуку не структуры МИД РФ и не представители российской делегации, а министр Сергей Лавров лично… Надо полагать, предельно жесткий тон Лаврова объясняется тем, что именно сейчас, в связи со всем происходящим вокруг Белоруссии, Кравчук может быть услышан в Европе – и в ОБСЕ как участнике переговоров, и в Берлине с Парижем, которые выступают гарантами Минских соглашений. Именно сейчас его требование могут посчитать обоснованным, присоединившись к дискуссии о том, что Белоруссия должна быть «разжалована» как переговорная площадка. Поэтому российский министр и решил «закрыть тему» сразу. Что, впрочем, не отменяет того, что украинская делегация наверняка продолжит свое нытье и какую-то поддержку со стороны европейцев, возможно, получит», – предполагает «Взгляд».

«При этом надо понимать, что с практической точки зрения поднятый вопрос абсолютно неактуален. Кравчуку сейчас вовсе не нужно физически «попадать» в Белоруссию. В связи с пандемией коронавируса все переговоры и консультации проводятся по видеосвязи, так что минская площадка – это, считай, одно название, а не географическая локация. РФ по большому счету не так уж и важно, где именно проходят встречи… Другое дело, что менять площадку не имеет никакого смысла. Единственный мотив украинского каприза – сам каприз. Это очередной повод для того, чтобы затянуть переговоры и выиграть еще какое-то количество времени, пока новую площадку будут согласовывать… Это основная, можно даже сказать, фундаментальная тактика Киева по ведению переговоров – обсуждать что угодно, кроме реализации Минских соглашений, потому что выполнять он их не хочет, а выйти из них не может – Берлин и Париж запрещают. Кроме того, де-юре это означает возобновление боевых действий: Минские соглашения – это прежде всего соглашения о перемирии», – заявляет «Взгляд».

«Проще говоря, Кравчук намеренно валяет дурака, и перед каждым новым раундом переговоров думает, какого бы дурака еще свалять… Чего украинцы хотят в конечном итоге и на что надеются, вопрос философский. Может быть, на Джо Байдена, может быть, ни на кого конкретно не надеются – просто ждут подходящей политической конъюнктуры для того, чтобы решить конфликт военным путем. Сидят на берегу реки, дожидаясь, пока по ней проплывет труп врага. От этих ожиданий Украина ничего не теряет, но теряет Россия, на которую наложены санкции, и теряет Донбасс, зависший в безвременье», – вдруг признаёт «Взгляд».

«Вопрос в том, что в таких условиях делать России… Раз нас вынуждают терять время, стоит подумать над тем, как не терять его попусту. Как посвятить его дальнейшей интеграции Донбасса – пускай пока не в политическое, но в социальное и экономическое пространство РФ. Например, местные документы об образовании мы уже признали. Не менее значимым шагом стало бы и признание таможенных документов, потому что в данный момент поставки товаров с донбасских предприятий в Россию осуществляются через украинские фирмы-прокладки, имеющие с этого маржу… Эти предприятия стоило бы включить в российские «производственные цепочки», вплоть до подключения их к системе госзакупок. Со своей стороны ДНР и ЛНР давно пора переходить на технические регламенты, принятые в Евразийском экономическом союзе, и вообще – добиваться максимального единообразия своих законов с законодательством РФ», – подсказывает «Взгляд».

«Донбасс – богатейший регион, но сейчас его возможности для развития максимально ограничены. Постепенное снятие этих ограничений решает вопрос как экономического развития ДНР и ЛНР (главная проблема местных жителей сейчас – это даже не обстрелы, а низкие доходы), так и укрепления «русского мира» в целом. А украинцы пусть продолжают валять дурака. Не жалко», – смело заключает «Взгляд».

Обзор подготовил Михаил Карпенко, «ОстроВ»

Die Welt: военный альянс РФ и Китая уже стал реальностью

31 мая 2021 DIE WELT Оригинал

Ряд факторов указывает на то, что военный альянс РФ и Китая уже стал реальностью, пишет Die Welt. Москва поставляет Поднебесной свои новейшие вооружения, армии двух стран проводят совместные учения. Как отмечает немецкий политолог Йоахим Краузе, мотив создания российско-китайского альянса заключается в том, что и Россия, и Китай намерены выдавить США из зон своих геополитических интересов.

Reuters

Прошлой осенью, выступая на полях Валдайского клуба, Владимир Путин отвечал на вопрос одного китайского политолога, спросившего о том, может ли Путин представить себе военный альянс РФ и Китая, пишет Die Welt. Ответ российского президента был краток: «Можно представить себе всё».

Эти слова Путина были не похожи на его риторику в прошлом, отмечает издание: ещё никогда он не говорил столь открыто о возможности военного союза РФ и КНР. Напротив, в Москве и Пекине регулярно отмечали, что создание подобного альянса не стоит на повестке дня, заявляя о том, что российско-китайские отношения носят характер «стратегического партнёрства».

Однако в вопросе отношений РФ и КНР заявления давно расходятся с делом, отмечает Die Welt. Ряд факторов указывает на то, что российско-китайский военный альянс уже стал реальностью, считает издание. Во-первых, РФ экспортировала в Поднебесную новейшие образцы своей военной техники, такие как ЗРК С-400 и самолёт Су-35. Кроме того, Москва и Пекин провели ряд совместных военных учений. Два года назад в РФ сообщили о принятии участия в создании китайской системы ПРО.

Немецкий политолог Йоахим Краузе приводит в качестве примера случай из апреля 2021 года, когда РФ нарастила военное присутствие у границ с Украиной: в это же самое время Китай повысил давление на Тайвань. По мнению Краузе, таким образом Пекин чётко дал понять, что готов, в случае чего, военным образом поддержать своего партнёра.

Как пишет Die Welt, РФ и Китай осознали, что на сегодняшний день США не в состоянии мобилизовать свои военные силы для двух одновременных конфликтов в разных точках земного шара. Таким образом, одновременно повышая напряжение, они вынуждают Вашингтон к сложному решению.

По мнению Краузе, причина создания альянса РФ и Китая заключатеся в наличии общих целей: Пекин, как и Москва, рассматривает своё региональное окружение в качестве зоны своего особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов. Как отмечает Краузе, РФ и Китай хотят выдавить США из зон своего влияния, что должно тревожить Запад: согласно данным Global Firepower Index, США имеют самые мощные вооружённые силы в мире — а на втором и третьем местах располагаются РФ и Китай. США же не приходится сильно рассчитывать на помощь Европы: Франция занимает в рейтинге восьмое место, Германия расположилась на пятнадцатом. Сложенные вместе военные силы РФ и Китая превосходят американские количеством (в том числе и в сфере ядерного оружия).

При этом на пути российско-китайского альянса есть и проблемы, отмечает Die Welt. Китай не признал присоединение к РФ Крыма: Россия, в свою очередь, поставляет свою военную технику соседям КНР, таким как Индия и Вьетнам. Пекин навязывает РФ экономическую конкуренцию в Средней Азии, а также в Арктике.

Россия получит от Минобороны Словакии компенсацию

31.05.2021 18:08:27 Мария Коледа

Российская самолётостроительная компания (РСК) «МиГ» получит от Минобороны Словакии компенсацию на сумму свыше 2,6 миллионов евро в счёт ущерба от крушения истребителя МиГ-29 в момент тренировочного полёта, осуществлённого в 2019 году. Такая информация содержится в соглашении о компенсации сторон, опубликованном ТАСС в понедельник, 31 мая.

Журналисты привели дословное заявление пресс-секретаря словацкого оборонного ведомства Мартины Коваль-Какащиковой: «Ущерб российской стороне был нанесен тем, что в самолете МиГ-29 были использованы агрегаты РСК «МиГ», а не только узлы и материалы Минобороны».

Как сообщалось ранее, боевой самолёт, истребитель МиГ-29 потерпел крушение в конце сентября 2019 года недалеко от словацкой Нитры при выполнении тренировочного полёта. При расследовании выяснилось, что непосредственной причиной падения борта стала нехватка горючего и решение лётчика катапультироваться. В заключении следственная комиссия вынесла вердикт, что падение не было следствием состояния самолёта или действиями пилота.

Сообщается также, что Министерство обороны Словакии уже возмещало ущерб, связанный с аварией, аграрному кооперативу DEVIO Nové Sady в размере 570,69 евро и Земельному фонду страны — 24,49 евро. Российскому авиастроительному концерну пришлось возмещать полную стоимость, а не отделываться символическим штрафом.