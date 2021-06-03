Лариса Гузеева поздравила Никиту Михалкова с днем рождения: подписчики обратили внимание на фото молодой актрисы, сравнив ее со Скарлетт О’Харой
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Это сегодня она порой циничная ведущая из “Давай поженимся”, но свое творческое восхождение начинала как актриса. Лариса Гузеева была яркой звездой в советском кино, снималась у великих режиссеров и играла с великими артистами. Одного из них, своего коллегу по цеху и давнего приятеля Никиту Михалкова, Гузеева поздравила с днем рождения коротко и лаконично – с благодарностью судьбе за знакомство и возможность работать вместе.
Красивая пара
Поклонники Гузеевой знают, как она любит вспоминать прошлое и делиться архивными снимками из жизни или со съемок старых фильмов. Поздравление Михалкову она сопроводила фотографией из “Жестокого романса”, где тот был не режиссером, а партнером по кадру.
Эта фотография вызвала бурю эмоций – подписчики стали сравнивать Гузееву с Вивьен Ли. Действительно, Лариса очень похожа на Скарлетт О’Хару: голубые глаза и темные волосы, почти фарфоровый цвет кожи, и конечно, взгляд. Только талантливой актрисе под силу передать нужные эмоции.
Не только Гузеева отдельно заслужила похвалу, но и их с Михалковым союз в “Жестоком романсе”. Подписчики вспомнили культовый советский фильм и одарили артистов эпитетами, какие же они красивые в кадре!
“Жестокий романс” – единственное совместное творение Гузеевой и Михалкова. И хотя картина вышла в 1984 году, партнеры по фильму не переставали поддерживать приятельские отношения.
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