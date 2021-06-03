Лариса Гузеева поздравила Никиту Михалкова с днем рождения: подписчики обратили внимание на фото молодой актрисы, сравнив ее со Скарлетт О’Харой

Это сегодня она порой циничная ведущая из “Давай поженимся”, но свое творческое восхождение начинала как актриса. Лариса Гузеева была яркой звездой в советском кино, снималась у великих режиссеров и играла с великими артистами. Одного из них, своего коллегу по цеху и давнего приятеля Никиту Михалкова, Гузеева поздравила с днем рождения коротко и лаконично – с благодарностью судьбе за знакомство и возможность работать вместе.

Красивая пара

Поклонники Гузеевой знают, как она любит вспоминать прошлое и делиться архивными снимками из жизни или со съемок старых фильмов. Поздравление Михалкову она сопроводила фотографией из “Жестокого романса”, где тот был не режиссером, а партнером по кадру.

Эта фотография вызвала бурю эмоций – подписчики стали сравнивать Гузееву с Вивьен Ли. Действительно, Лариса очень похожа на Скарлетт О’Хару: голубые глаза и темные волосы, почти фарфоровый цвет кожи, и конечно, взгляд. Только талантливой актрисе под силу передать нужные эмоции.

Не только Гузеева отдельно заслужила похвалу, но и их с Михалковым союз в “Жестоком романсе”. Подписчики вспомнили культовый советский фильм и одарили артистов эпитетами, какие же они красивые в кадре!

“Жестокий романс” – единственное совместное творение Гузеевой и Михалкова. И хотя картина вышла в 1984 году, партнеры по фильму не переставали поддерживать приятельские отношения.