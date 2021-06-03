За Протасевичем в Греции ежедневно следили три гражданина России – СМИ

Протасевич прибыл в Афины для участия в Дельфийском экономическом форуме еще 9 мая. 16 мая по окончанию конференции он уехал на остров Крит, где еще неделю отдыхал вместе с Сапегой.

Анонимный источник в Национальной разведывательной службе Греции рассказал журналистам, что все это время Протасевича выслеживали как минимум трое оперативников. Это подтверждают видео с камер наблюдения, заявил источник. Он же подчеркнул, что у всех троих были российские паспорта.

О вероятной слежке за собой говорил и сам Протасевич. В день задержания он писал знакомому, что видел подозрительного мужчину в аэропорту, который пытался сфотографировать его документы. Переписку обнародовал Telegram-канал “Беларусь головного мозга”.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и россиянку Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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