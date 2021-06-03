На руках Протасевича во время интервью белорусскому госканалу были видны следы травм

На отрывке видео, которое опубликовали в Telegram ONT NEWS 3 июня, на ладонях Протасевича видны травмы. Они стали заметны, когда Протасевич расплакался и закрыл лицо руками.

Издание Znak написало, что это могут быть следы от наручников.

“Затем Протасевич заплакал. В этом моменте видно, что на запястьях журналиста, где находились наручники, видны повреждения”, – отметило издание.

Белорусские журналисты уверены: все, что Протасевич говорит на камеру, является исключительно следствием пыток и угроз. Он находится под полным контролем белорусского КГБ, об этом сообщило “Радыё Свабода” 3 июня.

“Протасевич – не наивный молодой человек, который считает, что если он будет сотрудничать со следствием, то получит какую-то выгоду, например, сокращение будущего срока. Он просто пытается выжить в одиночку и, вероятно, спасти жизнь своей девушке, которую буквально взяли в заложники. Он со своей стороны делает все, что в его силах. Наша задача – сделать все, что в наших силах”, – отметили журналисты.

На первых фото Протасевича, появившихся после задержания, были видны ссадины. 27 мая адвокат оппозиционера Инесса Оленская заявила, что он “бодрый, позитивный и веселый”. Отец журналиста выражал сомнения в этом. Он предполагал, что сына избили после задержания, заявлял, что у него может быть сломан нос, а на лице виден грим.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также уверена, что Протасевича пытали.

31 мая Оленская сказала, что Протасевич отрицал избиение силовиками.

“На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила”, – сказала адвокат.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и россиянку Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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