 

Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах – Венедиктова

03.06.2021, 23:12, Новости дня
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“Что касается пленок из расследований Bihus.info: есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно, они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.info, – там три эпизода”, – сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.

“По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. По другим эпизодам мы двигаемся. Второй эпизод – это труба. Год назад мы сидели с [директором Национального антикоррупционного бюро Артемом] Сытником и нашим департаментом представительства и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Мы пленки сейчас услышали, а работать начали год назад”, – отметила она.

Она добавила, что по поводу нефтепровода расследуется два производства, еще одно – по делу поставок в Украину угля с оккупированных территорий, о чем говорилось в третьей части расследования Bihus.info.

Контекст:

Журналисты Bihus.info опубликовали три части разговоров Медведчука. В первой, опубликованной 17 мая, мужчина с голосом похожим на голос нардепа разговаривал с российскими политиками и боевиками. В одном из разговоров лидер боевиков “ЛНР” угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”.

24 мая Bihus.info опубликовал новые записи, которые объясняют историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

Третья запись появилась 31 мая. В ней идет речь о поставках в Украину угля с оккупированных территорий. По данным журналистов, переговоры на эту тему организовывал Медведчук.

Представители “Европейской солидарности” утверждают, что обнародованные записи разговоров “слиты из Офиса президента” с целью дискредитации Порошенко и его партии. 

Медведчук назвал опубликованные записи его разговоров провокацией и “фабрикой фейков”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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