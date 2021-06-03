 

В Одессе откроют еще три центра вакцинации от коронавируса

03.06.2021, 23:12, Новости дня
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Центры обустроят в ТЦ “Мегадом”, ТЦ Fontan Sky и в помещении школы № 15. Они будут работать в воскресенье, 6 июня, с 09.00 до 17.00.

“Прививку вакциной CoronaVac здесь смогут получить те, кто предварительно зарегистрировался в листе ожидания на портале или в приложении “Дія”. Приоритет будет предоставляться пожилым и людям с хроническими заболеваниями”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/odzdrav/posts/1153077685117771

Контекст:

В минувшие выходные в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Это пилотный проект Министерства здравоохранения. Они работают по выходным, принимают украинцев, записавшихся на вакцинацию в приложении “Дія”. За два дня в трех украинских центрах массовой вакцинации сделали почти 5 тыс. прививок от COVID-19. Власти планируют развернуть аналогичный центр в Тернополе, а также 10 центров в Киеве для вакцинации работников образовательных учреждений.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего с начала кампании сделали более 1,16 млн прививок от COVID-19. Вакцинированы 1 032 038 человек, из них завершили иммунизацию (получили две дозы) – 129,4 тыс. граждан.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

3 июня Минздрав также открыл запись на вакцинацию от COVID-19 для жителей ОРДЛО и Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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