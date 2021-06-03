“Коля! Коля!” Тищенко под скандирование нардепов попытался закрыть ноутбук Стефанчука. Видео
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
видео
Видео: Главные новости / Facebook
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет
видео
Видео: Главные новости / Facebook
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры
04.11 / Суд в США обязал почтовую службу срочно доставить избирательные бюллетени для подсчета голосов
02.12 / В Южной Корее выявили новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа
15.11 / NASA перенесло полет пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС
12.03 / Исландия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
16.09 / Компания Eli Lilly получила обнадеживающие результаты при лечении коронавируса антителами
02.06 / Верховный Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского музея
12.10 / “Орешки что надо”, “Удобно ставить уколы”. Никитюк посветила голыми ягодицами
04.01 / В 2020 году рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился – “Укравтопром”
28.10 / “Надеюсь, будет работать более успешно”. Притула поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева
26.10 / Предприниматели Уссурийска получили субсидии на создание частных детсадов
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090