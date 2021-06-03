Мнение: Социализм без закрытия границ, счастье в своей песочнице и возвращение в Россию из ОАЭ

1. «Возможен ли социализм без закрытия границ?». Такой вопрос задали недавно в комментариях, когда мы обсуждали преимущества капиталистической экономики над социалистической. Процитирую свой ответ читателю wwolf_69:

https://olegmakarenko.ru/2148507.html?thread=805007515#t805007515

Да, вполне. С одной стороны, начнётся массовая эмиграция, средний профессиональный уровень граждан значительно снизится, будет огромная нехватка специалистов. С другой стороны, стабильность вырастет: смутьяны на 90% предпочтут уехать, а не бороться с режимом.

Проще говоря, страна будет нищей, но существование не прекратит.

Приведу и конкретный пример – «боливарианская» социалистическая Венесуэла. Огромное количество специалистов, недовольных правлением социалистов Чавеса и Мадуро с их перераспределением и уравниловкой, выехали из страны, что стало одной из причин многолетнего экономического кризиса, в частности, обвала производства нефти (не хватает нормальных нефтяников и управленцев).

Такой «исход», однако, позволил властям Венесуэлы «стравить пар». Отчасти по этой причине социалисты до сих пор там правят — «буйные» предпочитают не бороться с ветряными мельницами, но просто уезжать за рубеж.

2. Профессор экономики Александр Скоробогатов рассказывает, как лучше достичь счастья:

https://skorobogatov.livejournal.com/73232.html

Начну с одного детского анекдота.

— Вождь, я хочу уйти из племени.

— Тебе у нас что-то не нравится?

— Да, мне не нравятся наши имена.

— Тебе не нравится моё имя «Горный орел»?

— Нравится.

— Тебе не нравится имя моей жены «Быстроногая лань»?

— Нравится.

— Тогда иди, Бычьи яйца, и еще раз подумай.

В этом анекдоте хорошо видно, кому в племени хорошо, а кому не очень. Хорошо тому, кто занимает высокое положение в локальной иерархии знакомых друг с другом людей. Такой локальный статус означает уважение окружающих и общее дело, где ты вносишь весомый вклад, который признается остальными. Отсюда и успех в личной жизни, поскольку у уважаемого члена племени больше выбор как у желанного жениха, а в уже созданной семье – больше уважения и доверия со стороны его избранницы.

Выходит, путь к счастью у человека лежит через повышение его статуса в рамках выбранного им локального сообщества.

К этой формуле нелишним будет добавить пару пояснений. Значение имеет именно локальное сообщество, т.е. люди, которых ты знаешь лично и с которыми регулярно контактируешь. Именно с ними ты проживаешь свою жизнь, участвуешь в совместных делах и непосредственно ощущаешь их отношение. Люди нередко упускают важность ближних, смешивая глобальный и локальный статус. А ведь эти статусы не всегда совпадают, и человек, многого достигший, может недоумевать, почему ему так плохо. А плохо, потому что, хотя локальное сообщество, к которому ты принадлежишь, располагается высоко, ты в нем не занимаешь высокого положения. Точно так же можно найти и вполне счастливых людей, которые по меркам большого общества не относятся к высоким кастам, но внутри локального сообществ пользуются уважением. Действительно, если ты сантехник, с которым почтут за честь выпить другие сантехники, это с лихвой компенсирует непрестижность этой профессии в глазах посторонних.

Другое, связанное, пояснение состоит в том, в плане самоощущения человека не так уж много и поменялось сравнительно с доисторическим прошлым. Как первобытному охотнику важна его репутация в глазах других членов племени, так и для современного человека важны его отношения с дюжиной человек, а все остальное многомиллионное общество – лишь сфера приложения их общий усилий, как для охотника окружающий лес.

В чем развитое общество выгодно отличается от неразвитых – это возможностью выбора сообщества, с которым ты свяжешь свою жизнь. В первобытном обществе у мужчины нет других вариантов кроме как становиться охотником, и если ему не повезло родиться с врожденным талантом к метанию копья, выше «Бычьих яиц» он прыгнуть не сможет. В развитом же обществе доступно множество сфер приложения сил и соответствующих им песочниц, потому и гораздо легче подыскать себе сообщество, где его члены соревнуются именно в том, что у тебя хорошо получается. Недостаточно силен физически, чтобы метать копье, но силен умственно, чтобы играть в шахматы, значит идешь к тем, кто ценит умение играть в эту игру.

Таким образом, применительно к современному обществу рецепт счастья состоит в том, чтобы определить свои сильные стороны и примкнуть к соответствующей группе людей. В этом случае соревнование, в которое явным или неявным образом вовлечены члены твоего сообщества, будет как раз в той дисциплине, где ты сможешь себя хорошо показать.

Действительно, один из самый простых способов стать счастливым — удалить инстаграм, чтобы перестать сравнивать себя с теми, кто сделал статусное потребление профессией. Неприятно наблюдать, как кто-то катается на огромной яхте, когда ты можешь себе позволить разве что небольшой катер.

Если же говорить не об отдельном человеке, а об обществе в целом, то вывод, очевидно, такой: надо повышать разнообразие и сложность общественного устройства, делая так, чтобы было много разных сообществ, много разных сфер деятельности, в которых люди могли бы себя проявить. При этом, однако, не должно происходить распада: все эти сообщества и сферы должны быть связаны между собой.

3. История семьи россиян, которые переехали в Объединённые Арабские Эмираты, но спустя несколько лет возвратились:

https://lenta.ru/articles/2021/06/02/uae/

Где-то три года назад мои коллеги — супруги из Сибири — решили собрать чемоданы и вернуться на родину. У меня в голове не укладывалось: как? У обоих работа и зарплата, хорошее жилье от работодателя, но им надоело. Они получили опыт, накопили денег и решили уволиться и вернуться. Спустя три года мы с супругом приняли такое же решение.

Нас также не понимали, но только те, кто живет в России. А мы просто устали жить в, несомненно, прекрасной, но все-таки чужой стране. Да, вечное лето, благополучная обстановка, хорошие зарплаты — это, безусловно, плюсы. Но из-за пандемии мы просидели там безвылазно полтора года и так соскучились по родине, устали от того образа жизни, что решили все перевернуть и уехали в Москву.

Захотелось нашей традиционной еды, захотелось душевности, театров и выставок, долгих прогулок по городу, дождя и природы.

Когда прилетаешь из ОАЭ в Россию в конце весны, когда деревья уже распустились, тебе будто включают цветной телевизор. Глаз отвыкает от того, что может быть настолько зелено и красочно. А еще в России намного лучше развита сфера услуг, медицина, образование.

Уже месяц как мы в России, и хочу сказать, что мы ни на секунду не пожалели о переезде. Да, конечно, есть колорит местный. Наша двухлетняя дочь, например, привыкла всем кричать «Хэллоу» и в ответ получать улыбки и приветствия — в России такого нет. Зато есть детские государственные детские сады и школы, а в ОАЭ все это платно без альтернатив. А ещё, за шесть лет моего отсутствия в России, столько всего изменилось в лучшую сторону, что в чем-то чувствуешь себя уже древним.

Автоматизированные заявки на получение документов, госуслуги, доставки за один день, новые дороги! В общем, мы в приятном шоке и пока привыкаем и радуемся. Я веду блог в Instagram на аудиторию больше 1,5 миллиона человек и ежедневно встречаю мнения о том, что мы еще ничего не поняли, что зря вернулись в Россию. Я сама еще ничего подобного не почувствовала.

Есть и те, кто сам вернулся из-за границы и поддерживает нас. Что я могу сказать точно: мы получили колоссальный опыт жизни в другой стране и подтянули английский. Тем не менее мы взвешенно приняли решение вернуться домой и очень довольны.

Обогащённые заграничным опытом эмигранты возвращаются в Россию, и это хорошо. Закрытые границы — серьёзная проблема для страны. Хорошо, что мы можем себе позволить обойтись без железного занавеса.