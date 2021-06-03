MSNBC – страница не найдена — Трамп закрыл свой блог, потому что его никто не читал

Дональд Трамп решил закрыть сайт, созданный им для общения с электоратом после блокировки его аккаунта в «Твиттере», полностью удалив все свои публикации, передаёт MSNBC. Как подсчитал ведущий канала Ари Мельбер, блог Трампа просуществовал всего 29 дней — что даже меньше, чем другие его провальные проекты.

Покинув Белый дом, некоторые президенты посвящают себя написанию мемуаров — то есть, работе в крупных литературных жанрах, — или благотворительности. Но бывший президент Трамп избрал другой путь — и мы, кстати, иногда вели хронику его перемещения в нашей передаче.

(На экране — нарезка из старых эфиров MSNBC, где Ари Мельбер называет Трампа «блогером из Флориды).

Вот и мы подошли к сегодняшней новости: Дональд Трамп полностью закрывает свой блог спустя всего 29 дней с момента его создания. А ещё — и это показывает, что наша звезда реалити-шоу, которая обычно очень собой гордится, за эти конкретные публикации особой гордости не испытывает, — он удалит все посты из интернета. В общем, «страница не найдена».

По сообщениям прессы, Трамп был весьма разочарован тем, что читать его блог никто не захотел. Советник экс-президента на условиях анонимности сообщил The Washington Post, что начальнику «не понравилось, что над его платформой издеваются, и что она привлекла так мало читателей».

Насчёт издевательств ничего сказать не могу, но поверьте — факты есть факты.

АРИ МЕЛЬБЕР, в эфире передачи The Beat от 28 мая: В плане метрики, охвата аудитории, числа читателей — то есть, по каждому из показателей, которыми измеряются блоги, — блог Дональда Трампа — это фиаско. <…> В широком смысле у Дональда Трампа сейчас остаётся так мало влияния в сети, как не было уже много лет.

АРИ МЕЛЬБЕР, в эфире передачи The Beat от 18 мая: … он оказывается во всё более унизительном положении. <…> С этим новеньким блогом, о создании которого он объявил, Трамп потерпел полное и всем очевидное фиаско.

Так что же, это было очевидное всем фиаско или нет? Что тут скажешь — чуть раньше мы показали метрику, а теперь выяснили, что автор блога решил всё бросить.

Конечно, задумывалось всё это совсем не так: о создании этого сайта объявили по-голливудски, трейлером, но в глазах зрительской — ну или читательской — аудитории получился скорее не «Аватар», а «Иштар» (громко провалившаяся в прокате комедия 1987 года режиссёра Элейн Мэй; в США неоднократно называлась «худшим фильмом всех времён». — ИноТВ). Блог прожил — и здесь мы используем описание, которое Трамп, наверное, всё-таки поймёт — почти три Скарамуччи (Энтони Скарамуччи — американский финансист, назначенный Дональдом Трампом на пост директора по коммуникациям в администрации Белого дома и уволенный спустя 10 дней. — ИноТВ). Это даже меньше, чем другие проекты Трампа, которые тоже в итоге потерпели крах, были прекращены или разорились, включая «Стейки Трампа», его марку минеральной воды, финансовую компанию Trump Mortgage и, конечно, «Университет имени Трампа».

Конечно, с самого начала всей этой истории стоял и более серьёзный вопрос — стоит ли такому экс-президенту уделять так много времени ведению блога? Да и вообще, настолько ли большое влияние имеют блоги сегодня? Как заявил когда-то рэп-исполнитель Рик Росс, «настоящий босс делает так, чтобы нам было что есть; забудь про свой блог, мужик — ведь однажды мы встретимся» (ведущий ошибся — это цитата из композиции Ima Boss исполнителя Мика Милла. — ИноТВ). Ну и вот — Дональд Трамп заполучил свою недавно приобретённую известность при помощи виртуальных интернет-перебранок в «Твиттере», где ему не нужно было встречаться ни с кем лицом к лицу; там его, как известно, заблокировали — а когда он попытался весь этот процесс перезапустить, он обнаружил, что его блог потерпел такой громкий крах, что ему пришлось всё бросить.

Что ж, для зрителей нашей передачи, которые были вместе с нами все эти 29 дней, я процитирую одного из наших поклонников: Мар-а-Блого всегда будет в наших сердцах. Июнь 2021 года. Покойся с миром.

Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года.