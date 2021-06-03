 

Главред – эксперт объяснил, почему РФ хочет поглотить Украину

03.06.2021, 23:02, Новости дня
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Москва стремится к поглощению Украины, чтобы на украинско-польской границе вступить в противостояние с НАТО, уверен военный эксперт Олег Жданов. Как пишет он в колонке специально для портала «Главред», Москва и Вашингтон ведут борьбу за Украину, так как тот, кто разместит войска на украинской территории, сможет в дальнейшем получить преимущество.


Reuters

Россия и США продолжают борьбу за Украину с целью размещения своих войск на украинской территории, считает военный эксперт Олег Жданов. Он уверен, что Москва стремится к поглощению Украины, чтобы на украинско-польской границе вступить в противостояние с НАТО. 

В своей колонке для портала «Главред» автор пишет, что Москва и Вашингтон ведут борьбу за Украину, так как тот, кто разместит войска на украинской территории, сможет получить преимущество в противостоянии. В этой ситуации РФ пытается восстановить подобие противовеса Альянсу.

«Российская Федерация всячески пытается поставить себя на место Советского Союза. И если раньше группировка войск была в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, и их задачей было создать противовес НАТО, то сегодня граница противостояния РФ и НАТО проходит по границе РФ и Украины. Вот почему США и РФ борются за нас – ведь тот, кто сможет на нашей территории развернуть свою группировку войск, будет иметь преимущество», — полагает эксперт.

По его словам, именно по этой причине Альянс сотрудничает с Киевом, а РФ намерена развернуть войска в приграничных с Украиной территориях и показать, что она может представлять военную угрозу для коллективного блока безопасности Запада.

«Поэтому НАТО держит Украину в партнёрах и сотрудничает с нами, а Россия, естественно, хочет показать, что она — супердержава и представляет военную угрозу НАТО. И поэтому она разворачивает группировку войск, которую анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу», — считает Жданов.

Эксперт акцентировал внимание на том, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока или Россия, или НАТО не перестанут существовать. Такая борьба является вечной — образ внешнего врага всегда удобно использовать для достижения собственных целей.

«Развёртывание группировки на европейском театре военных действий у границ Украины будет продолжаться до тех пор, пока НАТО или РФ не прекратят своё существование. Противостояние РФ и блока НАТО будет продолжаться вечно — в этом смысл их жизни. Образ врага используется всеми политиками для консолидации общества, а отсутствие внешнего врага всегда ослабляет, особенно, если в стране тоталитарный режим. Потому РФ всегда будет пытаться нарастить войска, потому что экономически Советский Союз этого тоже не потянул и в результате сдулся. И это всегда будет использоваться в геополитических игрищах — например, на предстоящей встрече с Байденом Путин будет хвалиться тем, что на западной границе у него столько войск, что он дойдёт до Ла-Манша», — пишет Жданов.

Также он добавил, что в этой борьбе у США есть преимущество в виде Украины. 

«Но у Байдена есть козырь — Украина. И как бы Путин не бряцал оружием, Альянс всегда ткнет в карту и скажет: «Пройдите сначала Украину, а потом поговорим». Поэтому РФ хочет нас политически поглотить, чтобы сойтись с НАТО на украинско-польской границе, о чём Путин давно мечтает», — подчеркнул эксперт.



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