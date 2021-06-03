 

В Киеве объявили о намерении лишить Лукашенко почетного звания

03.06.2021, 22:54, Разное
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В университете Киева еще никогда никого не лишали звания доктора наук. Однако ситуация с вынужденной посадкой в Минске самолета авиакомпании “Райанэир” сильно разозлила многих.

Ректор университета Владимир Бугров экстренно созвал научный совет учебного заведения и приказал немедленно рассмотреть возможность лишения лидера Белоруссии статуса доктора наук. Комиссия рассмотрит данную тему 7 июня.

В списке почетных докторов университета сейчас числятся 107 почетных членов, сообщает RT. Ранее процедуры разжалования никогда не осуществляли, она даже не была прописана в университете.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел борт авиакомпании “Райанэир”, летевший из Афин в Вильнюс. Согласно официальной позиции Минска, это случилось из-за сообщения о минировании самолета. Однако представители западных стране не уверены в этом. В лайнере летел главред признанного в Белоруссии экстремистским тееграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Пару арестовали сразу после посадки самолета. В Европе заявили о введении санкций против Белоруссии сразу после инцидента.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что привез Александр Лукашенко в черном чемодане своему коллеге Владимиру Путину на переговоры в Сочи. Встреча состоялась почти сразу после инцидента с самолетом.



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