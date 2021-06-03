 

Минфин объяснил замену доллара на золото в структуре ФНБ

03.06.2021, 22:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Изменение в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) направлены на обеспечение сохранности средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Как пояснили в министерстве, изменения проводятся в контексте «макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики», передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что юань и евро стали альтернативой доллару, как валюты стран – ведущих макроэкономических партнеров России. Золото, в свою очередь, рассматривается Минфином как актив, способный обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляции.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% – в евро, 30% – в китайских юанях, 20% – в золоте, по 5% – в фунтах стерлингов и японских йенах. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации российской экономики. Ранее в Москве заявляли о необходимости принять меры для сокращения зависимости от доллара.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / “Должна быть крайней мерой”. Байден о применении военной силы США в мире

07.05 / Антропологи подсчитали, сколько людей нужно для возрождения цивилизации

05.03 / В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны украинских силовиков

21.03 / Pagani представила 850-сильный трековый суперкар Huayra R 2021

24.03 / Данные устарели — в США усомнились в эффективности вакцины от AstraZeneca

12.07 / Не исключено, что Владимир Путин станет ведущим популистом в мире

08.12 / Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

12.03 / НКРЭКУ откровенно играет на стороне конкретного олигарха – нардеп Буймистер

31.03 / Политолог предсказал реакцию США на переговоры «евротройки» с участием России

19.04 / «Это катастрофа» — мягкий приговор за покушение на полицейских возмутил адвокатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика