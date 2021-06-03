Минфин объяснил замену доллара на золото в структуре ФНБ

Изменение в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) направлены на обеспечение сохранности средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Как пояснили в министерстве, изменения проводятся в контексте «макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики», передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что юань и евро стали альтернативой доллару, как валюты стран – ведущих макроэкономических партнеров России. Золото, в свою очередь, рассматривается Минфином как актив, способный обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляции.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% – в евро, 30% – в китайских юанях, 20% – в золоте, по 5% – в фунтах стерлингов и японских йенах. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации российской экономики. Ранее в Москве заявляли о необходимости принять меры для сокращения зависимости от доллара.