 

Сборная РФ по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале ЧМ

03.06.2021, 22:44, Новости дня
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Сборная РФ по хоккею в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу канадцев. В составе российской сборной шайбу забросил Евгений Тимкин (35-я минута). У канадцев отличились Адам Хенрик (46) и Эндрю Манжипан (63), передает ТАСС.

Ворота российской сборной защищал Сергей Бобровский. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» прибыл в расположение команды по ходу турнира и провел первый матч на чемпионате в Риге. На предварительном этапе в шести встречах сыграл Александр Самонов, в одной – Иван Бочаров.

Сборная РФ на предварительном этапе заняла первое место в группе А, канадцы стали четвертыми в группе В. Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США. В другом матче 1/2 финала финны встретятся с немцами. Полуфинальные встречи пройдут 5 июня, финал и матч за третье место состоятся днем позже.

Сборная РФ становилась чемпионом мира пять раз, еще 22 раза турнир выиграла команда СССР. На счету канадцев 26 титулов.

Во вторник сборная РФ по хоккею разгромила команду Белоруссии на ЧМ. Днем ранее сборная РФ досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею после встречи со шведами.



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