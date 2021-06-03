 

Мнение: «Стокгольмский синдром» Романа Протасевича

03.06.2021, 22:40, Разное
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Экс-главред телеграм-канала NEXTA, похищенный из самолета рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, арестованный и брошенный минскую тюрьму, дал интервью белорусскому государственномй телеканалу ОНТ. Ради этого интервью парня вывезли из тюремной камеры и привезли в телевизионную студию.


Скриншот из интервью Протасевича ОНТ.

Протасевич заявил, что он добровольно согласился на интервью, он чувствует себя нормально, только немного простыл. Экс-главред NEXTA говорит, что его не гриммировали перед интервью.

Также Протасевич раскритиковал белорусскую оппозицию, рассказал, что литовские налогоплательщики «содержат» Светлану Тихановскую, отчасти ей якобы помогают частные спонсоры, а также диаспоры, что на «Белорусский дом» в Варшаве власти Польши якобы напрямую выделили примерно 50 млн злотых (почти миллиард рублей).

А еще Протасевич высказался о Лукашенко: «Не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Как мне казалось, были для этого причины, но я всю жизнь был журналистом. Когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать и тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами».

Произошедшее в Романом Протасевичем за время нахождения в тюрьме, описано во всех учебниках психологии как «стокгольмский синдром» – то есть «бессознательная травматическая симпатия, возникающая между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения угрозы или насилия. Когда под воздействием сильного переживания заложник начинает сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия и в конечном счёте отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву необходимой для достижения «общей» цели».

Это же очевидно, что Роман Протасевич пережил сильную психологическую травму, такое мощное потрясение, что убежден, что его жизнь висит на волоске, и что ему не на кого положиться. Кроме как на Лукашенко. Именно Лукашенко – единственный шанс Портасевича на выживание.

Поэтому не стоит осуждать парня….

Источник: Ирек Муртазин



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