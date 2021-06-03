Роман Протасевич дал интервью в студии госТВ Беларуси

…несмотря на арест. Он раскритиковал оппозицию и «признал» вину.

Экс-главред телеграм-канала NEXTA заявил, что он «признает» свою вину по статье об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК РБ). Интервью появилось в эфире государственного белорусского телеканала ОНТ.

Скриншот из интервью Протасевича ОНТ.

Судебный процесс над Протасевичем еще не начался, его общение с адвокатом ограничено, а подробности дела не разглашаются. При этом аффилированные с властями ресурсы уже публиковали видео с Протасевичем под видом оперативной съемки. Суд еще не ставил перед экс-главредом NEXTA вопрос о признании вины.

В начале Протасевич говорит, что добровольно согласился на интервью, он чувствует себя нормально, только немного простыл. Экс-главред NEXTA говорит, что его не гриммировали перед интервью.

Он говорит, что подозревает в инциденте с посадкой рейса Ryanair подозревает сотрудника штаба Светланы Тихановской Даниила Богдановича. По словам Протасевича, у них якобы были напряженные отношения в последнее время. Экс-главреда NEXTA, по его собственным словам, хотели уволить из штаба.

Также Протасевич раскритиковал белорусскую оппозицию. В частности, на видеозаписи он утверждает, что литовские налогоплательщики «содержат» Светлану Тихановскую, отчасти ей якобы помогают частные спонсоры, а также диаспоры. На записи он утверждает, что на «Белорусский дом» в Варшаве власти Польши якобы напрямую выделили примерно 50 млн злотых (почти млрд рублей).

Помимо этого, Протасевич высказался о Лукашенко: «Не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Как мне казалось, были для этого причины, но я всю жизнь был журналистом. Когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать и тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами».

Протасевич назвал свою поездку на Донбасс «самой большой ошибкой» в жизни. Он заявил, что нарушил в том числе журналистскую этику. Он также назвал «логичным» возбуждение уголовного дела в самопровозглашенной ЛНР и заявил, что боится экстрадиции туда. При этом основатель и бывший командир полка «Азов» (организация, запрещенная в России. — Ред.) Андрей Билецкий сообщал, что Протасевич действительно был вместе с полком, но в качестве журналиста.

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Протасевич сказал, что все телеграм-каналы поддерживают Тихановскую, а даже «слабая критика» якобы запрещена. Помимо этого, он сказал, что ушел из NEXTA из-за конфликта с сооснователем проекта Степаном Путило — экс-главред заявил, что тот якобы получал «лавры» за то, что делал он и редакция.

По словам Протасевича, NEXTA сначала зарабатывала деньги только за счет рекламы, а затем ее якобы начала финансировать «одна российская компания». Он уточнил, что название фирмы «было связано с Уралом и горной добычей», а владеет ею российский олигарх.

Протасевича задержали 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Его сопровождал истребитель МиГ-29. Оказалось, что на борту самолета находился Протасевич. Также стало известно о задержании его подруги Софьи Сапеги, у которой есть российское гражданство. Впоследствии ее арестовали на два месяца, она сейчас находится в СИЗО КГБ.

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