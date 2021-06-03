Как сделать милейший коврик для детской комнаты. Способ простой: нужны полосы ткани или ленты

Коврики для детской комнаты могут быть не только функциональными, но и веселыми, креативными и яркими. Недавно мы переехали в новый дом, пока идет ремонт в детских комнатах, обе маленькие дочери пользуются одним общим помещением. Чтобы разнообразить обстановку и найти применение многочисленным обрезкам ткани, я сделала для них пушистый и теплый коврик, на котором можно сидеть, играть, а иногда даже спать. В его основе лежит простая идея, но воплощение потребует изрядной доли усидчивости, зато результат будет фантастическим!

Материалы

Для создания своими руками коврика соберите все обрезки ткани, которые есть в доме, добавьте к этому некоторые изношенные вещи. У меня была большая скатерть с пятнами, не поддававшимися выведению, и пара старых простыней, кроме того, я шью, и поэтому для коврика была подготовлена большая корзина обрезков тканей.

Что потребуется:

Полосы ткани (разрежьте полотна, обрезки ткани или потерявшую вид одежду на полоски шириной 3 см и длиной 12-15 см).Противоскользящий коврик или строительная пластиковая сетка с мелкими ячейками.Крючок для коврового плетения (по желанию).

Детский коврик дает возможность соединить в нем самые неожиданные цвета, поэтому он так подходит для практичной утилизации тканей.

Сборка

Разложите подготовленные полоски тканей по цветам, фактуре или любому другому признаку.

Проденьте одну полоску в ячейку сетки, заверните с изнаночной стороны и проденьте через поперечную прожилку сетки на лицевую сторону.

При желании можно завязать одиночный узел, чтобы получить прочное крепление.

Заполните всю сетку полосами ткани, располагая их как можно ближе друг к другу. Встряхните коврик после окончания работы, расправляя импровизированный ворс. По моему опыту, лучшим материалом для изделия является трикотаж, он не осыпается в процессе эксплуатации, а сам коврик выглядит аккуратно и симпатично.

Чтобы полоски ткани в дальнейшем не выпадали из ячеек сетки, можно проклеить изнаночную сторону дублерином или покрыть резиновой краской. Тканевая изнанка из дублерина может скользить, поэтому в комнате девочек лежит коврик, отделанный резиновой краской. Ее запах быстро выветрился, нити отлично держатся на основе, само изделие прочно удерживается на поверхности ламината.

Уход

Через несколько месяцев ежедневного использования коврик заметно загрязнился, приложил к этому свою лапу наш кот, оставив на нем вылинявшую шерсть. Я поместила ковер в мешок для стирки и загрузила в стиральную машину.

Чтобы сохранить изделие цельным, был выбран режим ручной стирки, отжим и сушку я не использовала. Коврик заметно похорошел и стал выглядеть первозданно. Встряхните его после стирки и высушите в расправленном виде. Не стоит пользоваться прищепками, они могут повредить основу.

Дочери с удовольствием играли на пестром коврике, а теперь, когда для них готовы отдельные комнаты, просят сделать такие же прикроватные ковры, но уже большего размера с определенным цветом. С удовольствием повторю опыт, сделав очередные милые покрытия для пола.