 

Выполняют свои задачи с честью и достоинством: Матвийчук о российских инструкторах из «Туриста»

03.06.2021, 22:16, Разное
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Фильм «Турист» рассказывает правду о работе российских инструкторов в ЦАР, нивелируя усилия Запада по очернению репутации россиян.
Новый боевик российского производства «Турист» вышел на экраны в середине мая. За это время его успели посмотреть десятки тысяч зрителей в РФ и в Центральноафриканской Республике.

Картина является уникальной в своем роде. Между событиями, которые легли в основу сценария, и премьерой фильма прошло менее полугода. Съемочная группа стремилась правдиво показать события, которые происходили в ЦАР в начале года. Зрители смогли открыть для себя совершенно другой мир и узнать много нового о Центральноафриканской Республике.

Авторы фильма показали российских инструкторов мужественными профессионалами, которые без сомнений выполняют свою работу. Их задачей является обучение армии ЦАР. Благодаря работе специалистов, которых в западных СМИ называют «ЧВК Вагнера», вооруженные силы ЦАР сумели победить боевиков и вернуть мир на территорию страны.

Сотрудничество Москвы и Банги не пришлось по нраву Парижу, который строил на свою бывшую колонию совершенно другие планы. Потому во французских СМИ стали часто появляться вбросы относительно работы российских специалистов, не имеющие под собой доказательной основы.
В связи с этим возрастает ценность «Туриста» как фильма, который показывает реальную картину событий.

«Раньше у нас было такое выражение «звериный оскал империализма». Сейчас нам пытаются создать «звериный облик русского инструктора». Это чистой воды оплевывание, идеологическое шельмование тех специалистов, которых боятся определенные круги на западе.

Это абсолютно нормальные люди со своими проблемами, которые имеют определенные задачи и выполняют их с честью и достоинством», — уверен военный эксперт, полковник Анатолий Матвийчук.



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