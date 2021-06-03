Минск сократит американскую дипмиссию в Беларуси после возобновления санкций

“Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе – сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе”, – сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

По его словам, эти меры точечные и призваны послать четкий сигнал США о “бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью”.

Такое решение было принято после того, как в США подтвердили возобновление санкций против девяти белорусских предприятий. Их действие началось 3 июня.

В санкционном списке – “Белнефтехим” и его представительство в США, ОАО “Белшина”, ОАО “Гродно Азот”, ОАО “Гродно Химволокно”, ОАО “Лакокраска”, ОАО “Нафтан”, ОАО “Полоцк-Стекловолокно”, “Белорусский нефтяной торговый дом”. Ограничения в отношении этих предприятий действовали с 2006-го по 2015 год.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Правительство Литвы запретило с 25 мая все полеты через территорию Беларуси. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ввести санкции против властей Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной. МИД Литвы рекомендовал гражданам страны покинуть Беларусь. Экс-глава ведомства Линас Линкявичюс назвал Лукашенко “президентом ОМОН”, а его поступки – “безумными”.

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