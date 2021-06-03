В пресс-службе Ахметова заявили, что он “был бы удивлен”, если бы его включили в список олигархов

“Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его им признали. Ринат Ахметов – крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком”, – сказала его пресс-секретарь Анна Терехова.

Она заявила, что на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 тыс. сотрудников, в позапрошлом году финансово-промышленная группа СКМ выплатила около 60 млрд грн налогов, направила на CAPEX (капитальные вложения) в Украине 42 млрд грн, на социальные проекты –10 млрд грн “без учета благотворительных программ Фонда Рината Ахметова”.

На вопрос, готов ли Ахметов избавиться от своих бизнес- или медиаактивов, чтобы не попасть в список олигархов, Терехова заявила, что они приобретены законным путем и работают прозрачно.

“Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой. Мы уверены, именно независимые СМИ являются гарантами свободы слова в стране. Ринат Леонидович и при ведении бизнеса, и в личной жизни всегда четко придерживается требований законодательства. В то же время, мы считаем, что в демократической стране, как Украина, политика должна быть прозрачной, независимо от того или иного закона”, – сказала спикер.

Контекст:

По данным Forbes, Ринат Ахметов – самый богатый человек в Украине с состоянием в $7,6 млрд. В мировом рейтинге он занимает 327-е место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 803-м месте, тогда его состояние оценивалось в $2,8 млрд.

Ахметов владеет группой компаний СКМ (“Систем Кэпитал Менеджмент”). Компания распоряжается контрольным пакетом акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости. Ахметов также является президентом и владельцем футбольного клуба “Шахтер”.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Документ внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно законопроекту, “олигарх” отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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