 

Суд арестовал недвижимое имущество нардепа

03.06.2021, 22:14, Новости дня
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Суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление Печерского районного суда Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого М.

“Принято новое решение, которым удовлетворено ходатайство следователя главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением”, – отметили в суде.

нардепа подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/posts/2858664301050315

По информации “РБК-Украина”, речь идет о нардепе от группы “За майбутнє” Викторе Мялике.

Контекст:

25 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что народному депутату Украины сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты более чем 97 млн грн налогов.

Следствие установило, что подозреваемый в 2012 году начал хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом он не регистрировался как субъект хозяйственной деятельности в виде физического или юридического лица.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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