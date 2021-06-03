Пожары в Луганской области. Рада просит прокуратуру не перекладывать ответственность на сотрудников ГСЧС, а президента – уволить главу Луганской ОГА

В выводах своего отчета ВСК в частности констатировала, что на территории Луганской области, несмотря на то, что это зона ООС, не работала территориальная подсистема гражданской защиты, отсутствовала система централизованного массового оповещения.

Комиссия подчеркнула, что в 2020 году выплаты пострадавшим лицам как со стороны местных органов власти, так и со стороны Луганской ОГА-ВЦА было организовано “неудовлетворительно”. Также было признано “неудовлетворительным” состояние досудебного расследования уголовных производств.

Постановлением Верховная Рада приняла отчет комиссии к сведению, а работу Временной следственной комиссии решила считать завершенной.

Парламент постановил обратиться в Кабинет Министров с предложением безотлагательно разработать и утвердить Порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Народные депутаты обращают внимание генпрокурора Украины на “распыление среди различных органов досудебного расследования уголовных производств по фактам пожаров, в результате которых погибли 16 человек, ненадлежащее расследование этих дел и попытки переложить ответственность за тяжелые последствия пожаров на рядовых сотрудников Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области”.

Рада постановила обратиться к президенту и Кабинету министров Украины с предложением инициировать вопрос увольнения главы Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации (Луганской ОГА-ВЦА) Сергея Гайдая и руководителя военно-гражданской администрации города Северодонецк Александра Стрюка с занимаемых должностей.

В ходе брифинга в перерыве Верховной Рады глава ВСК, нардеп от “Слуги народа” Сергей Горбенко сообщил, что по данным комиссии руководство ГСЧС в Луганской области способствовало системным хищениям топлива и запчастей, подделкам документов о тушении пожаров.

“Господин Пшик (Михаил Пшик, руководитель ГУ ГСЧС в Луганской области – “ГОРДОН”) совсем потерял берега. Рядовые пожарные получили только по 8 грн премии, а руководство – повышение и десятки тысяч гривен за тушение пожаров, только где оно было?”, – сказал Горбенко. Он подчеркнул, что руководство управления не отстранено и влияет на своих подчиненных в ходе следствия.

“Мы за шесть месяцев установили кричащие факты бездеятельности и преступной халатности чиновников Луганской ОГА, Луганской ВЦА. Правоохранительные органы уже год расследуют уголовные производства, но ни одному чиновнику до сих пор не предъявлено подозрение. Я обращаюсь к генеральному прокурору – немедленно взять на контроль расследование уголовных производств, которые были внесены по инициативе нардепов – членов ВСК, установить виновных и направить уголовные производства в суд”, – добавил замглавы комиссии, нардеп Сергей Вельможный (группа “Довіра”)

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля 2020 года. В облгосадминистрации их признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Тогда погибло пять человек. Полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли только 13 июля.

Новые возгорания в области возникли в начале сентября, потушили их только 8 октября. Тогда было выжжено более 20 тыс. га. Погибло 11 человек, 19 получили травмы, разрушено 650 домов.

Штаб ООС считал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

В Офисе генпрокурора сообщали, что следствие проверяет четыре основные версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

В ноябре 2020 года в Госбюро назвали одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре – октябре системное хищение топлива, предназначенного для автомобилей ГСЧС. В феврале ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге.

В мае 2021 года прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении шестерых сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Их обвиняют в подделке документов и имитации тушения возгораний. Производство в отношении пятерых сотрудников открыто по статье по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), а в отношении их начальника – по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (подстрекательство к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц).

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