Мнение: Можно ли в России жить на пособия, отцовский капитал и растущее лестадианство

1. Читатели на Яндекс.Дзене спорят, можно ли в России прожить на пособия. По мнению отдельных комментаторов, некоторые россияне живут на пособия уже поколениями, прямо как на Западе. Лично я с такой точкой зрения не согласен, — пособия надо реформировать, а не отменять, — но такая точка зрения всё же существует:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/nepriiatnaia-pravda-o-rante-professii-s-nespravedlivoi-zarplatoi-i-deficit-rabochih-ruk-60b37a53a471d16dac0e809e#comment_821068384

Слёзы коммунистов.

> Как верно подметил Владислав Иноземцев,

> «праздный класс» сегодня это не богатые,

> а бедные.

Да, особенно в европейских социал-демократических режимах так и есть.

Константин. Слёзы коммунистов, мы, к сожалению идём по тому же пути. Уже появились семьи в деревнях, поколениями живущим на многочисленные пособия. При этом на работу приходится брать мигрантов, ибо местных не загонишь.

Политика постоянного увеличения поддержки бедных только увеличивает количество экономических иждивенцев. Средний класс же государством не поддерживается никак. В итоге комфортнее стать бедным, получая деньги ни за что, чем и дальше рвать попу на работе.

Слёзы коммунистов. Константин, мы ещё не так глубоко зашли в этот путь и свернуть с пути нам будет гораздо легче.

Никс. Константин, за такую зарплату, конечно, не загонишь: тут плохо не то, что она низкая, а то, что есть куча вполне законных способов получать столько же, напрягаясь в разы меньше. Так что в этом смысле наши работодатели тоже хороши, если этот факт не понимают.

Женя К. Константин, о каких многочисленных пособиях доступных жителям деревень речь?

Д. Гаврилов. Константин, я что-то тоже не пойму, вы о чём, о пособии по безработице 1500 рублей в месяц? Да уж, можно ни в чем себе не отказывать. Правда это только на полгода, потом с него снимают.

Женя К. Д., да и его чтобы получать, необходимо соблюсти условия – сокращение и т.д. Просто уволиться и получать пособие не получится, насколько я знаю.

Константин. Д., Пособия на детей. Они платятся до определенного заработка семьи. Наклепал трёх-четырёх, и живёшь на пособие. Пойдёшь на нормальную работу – с пособия снимут. Прекрасный путь плодить иждивенцев.

Константин. Никс, загонишь, если прекратишь дотировать бездельников. Например, те же пособия на детей если платить всем, а не одним бездельникам, то сразу сколько-то желающих работать прибавиться.

А если не платить пособия вообще, сразу резко увеличится желание работать, а не сидеть на шее государства, придумывая отмазки своему бесполезному существованию.

2. В России снова предлагают ввести отцовский капитал:

https://lenta.ru/news/2021/06/01/vyplaty/

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести капитал в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных мужчин, а также ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. На соответствующее письмо, адресованное вице-премьеру Татьяне Голиковой ссылается РИА Новости.

Таким образом Рыбальченко отреагировал на послание президента Владимира Путина правительству, в ходе которого российский лидер поручил разработать меры поддержки семей с детьми. Так, член ОП предложил сформировать новый федеральный проект «Многодетная страна».

Среди инициатив, которые предложил общественник, — понижение налогообложения с увеличением количества детей в семье. Согласно предложениям в письме, семья с пятью детьми не должна платить налоги. Кроме того, многодетным отцам предложили снизить пенсионный возраст — на один год за каждого ребенка в семье.

Многодетным россиянкам предлагается увеличить родовой сертификат, добавив в него дополнительные медицинские услуги, а также обеспечить такой категории работающих пенсионеров индексацию выплат на уровне неработающих.

Многие борцы за половое равенство давно уже указывают на несправедливость стимулирования одних только женщин. А отдельные традиционалисты даже утверждают, что, мол, большинство женщин и так хотят иметь детей, поэтому стимулировать надо в первую очередь мужчин.

3. В развитых странах Запада сейчас успешно размножаются (с расширенным воспроизводством своей численности) только мигранты из бедных стран в первом-втором поколении и некоторые религиозные группы. Из последних нам более всего известны американские амиши и израильские ортодоксы.

Однако есть и куда более близкий к нам пример. В соседней Финляндии за неполных два века лютеране-лестадиане размножились с нуля до более чем 100 тысяч человек (всего же их в мире около 200 тысяч, с учётом Швеции и других скандинавских стран):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лестадианство

Приверженцы этого вероучения стараются придерживаться раннехристианского стиля жизни. Они не признают современных технических средств, служащих для развлечений — телевидения, современной музыки (предпочтение отдаётся классической и религиозной музыке), азартных игр и т. д. Интересна история отношения к персональным компьютерам, которые, в отличие от домашних телевизоров, в момент появления были атрибутом профессиональной или учебной деятельности и широко одобрялись в семьях лестадианцев, но в современных реалиях являются источником развлечений, включая современные мобильные устройства. Лестадиане выступают против ограничения рождаемости (нередки семьи, в которых 10 и более детей) и все являются радикальными трезвенниками. Интересно, что являясь категоричными в вопросе употребления алкогольных напитков, лестадиане лояльно относятся к курению. Согласно историческим данным, сам Лестадиус был заядлым курильщиком. Наши современники из лестадиан объясняют это тем, что тогда люди не знали о вреде здоровью, который наносит курение, поэтому этот вопрос не стоял так остро.

На сегодняшний день курение так и не определяется как грех, хотя просветительские беседы на эту тему ведутся. Членство в профсоюзах и партиях, а также любое выступление против существующей власти считается грехом. В отношении нарушителей запретов предусмотрена особая система взысканий.

Как можно заметить, проповедуемый лестадианами образ жизни не слишком привлекателен в глазах широких народных масс, тем более, что периодически отдельные члены общины жесточайшим образом нарушают её правила и принципы, и такие скандалы сильно портят имидж лестадиан.

Возможно, именно по этой причине лестадиане пополняют свои ряды скорее деторождением, нежели прозелитизмом.