 

В Центробанке допустили полный отказ от наличных денег в России

03.06.2021, 21:56, Разное
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Привычные многим россиянам наличные деньги могут вскоре кануть в лету. Таким прогнозом поделился заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов.

Швецов отметил, что пандемия коронавируса ускорила отказ от бумажных денег, поскольку инфекция может передаваться и через прикосновения к вещам и поверхностям. По мнению эксперта, уже сейчас наличные используются лишь в теневых сегментах рынка и экономики, либо при отсутствии безналичного расчёта, сообщает Vse42.ru.



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