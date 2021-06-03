Помощник Путина назвал способ спасти Россию от роста цен

Помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин рассказал, как страна может справиться с ростом цен. Своим мнением он поделился в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Орешкина, искусственное сдерживание цен на отдельные товары и услуги имеет лишь краткосрочный эффект. Для полного решения проблемы необходимо обеспечить высокую конкуренцию на рынке, что послужит мотивацией для компаний. Кроме того, необходимо выстроить долгосрочное и предсказуемое регулирование рынка, поскольку это повысит инвестиционную активность, сообщает “Общественная служба новостей”.