 

Помощник Путина назвал способ спасти Россию от роста цен

03.06.2021, 21:56, Разное
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Помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин рассказал, как страна может справиться с ростом цен. Своим мнением он поделился в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Орешкина, искусственное сдерживание цен на отдельные товары и услуги имеет лишь краткосрочный эффект. Для полного решения проблемы необходимо обеспечить высокую конкуренцию на рынке, что послужит мотивацией для компаний. Кроме того, необходимо выстроить долгосрочное и предсказуемое регулирование рынка, поскольку это повысит инвестиционную активность, сообщает “Общественная служба новостей”.



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