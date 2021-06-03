День путан и ПМЭФ – Личное мнение

Вчера, если кто вдруг не знает, было два очень разных, но интереснейших, на мой взгляд, события.

Во-первых, в Петербурге опять зачем-то открыли Международный экономический форум. Во-вторых, работницы индустрии платной любви отметили свой неофициальный профессиональный праздник.



Шнуров и Канделаки — лучшие экономисты страны. Фото: Regnum

Да, так уж совпало. И там, и тут — сплошное веселье.

Поговорим об этом.

Если с отношением к женщинам с пониженной социальной ответственностью давно всем всё понятно — билетов на Сапсан, полный красивых девушек, нет, то вот с ПМЭФ лично я вообще ничего не понимаю.

Ну, вот смотрите сами:

https://t.me/lenamiro/8923

Видео: Телеграм

Тиктокер Даня Милохин делится секретом успеха. Для этого он просит зал лечь на пол, а сам ложится на стол.

Если кто позабыл — речь об экономике. На полу смешались кони, люди, а где спряталась там экономика?

Вы чего собрались-то? На полу полежать? И как это, простите, поможет нашей многострадальной экономике? Доллар и евро тоже лягут, по вашему примеру, на пол?

https://t.me/lenamiro/8926

Фото: Телеграм

Гостиницы в Питере забиты. Очень много экономистов и экономисточек хочет поучаствовать в форуме. Участники раскатывают на Майбахах по Петербургу. Жрут в ресторанах, а кто за это всё платит?

Ну, как мне кажется, какой-то очень наивный парень, попутавший экономику с проведением банкета на пять тысяч персон.

Пошла в Википедию и сразу приношу извинения — организатором выступает наше Правительство!

Ну, конечно же, вот они точно разбираются в экономике. Извините ещё раз меня, мужики, уронившие рубль до отметки 90 за евро — вы же величайшие, блин, экономисты! Такой красивый форум устроили.

Красивые женщины, не имеющие ко вчерашнему Дню Путан ни малейшего отношения. Красивые автомобили. Красивые отели. Вкусная и тоже красивая еда.

Ну, теперь снова наша экономика сделает рывок вверх после праздничка. Ой, то есть не праздничка, конечно (что это я всё про этот праздник вчерашний?), а форума.

Корпорация Apple проводит в год три мероприятия. Экономика России — всего один раз. Может быть, именно поэтому стоимость Apple составляет столько же, сколько и ВВП нашей страны? Даёшь три ПМЭФ в год, нужно чаще встречаться!

Вот, правда, баб красивых в Купертино мало.

К чему это я? Ах, да: как вы считаете, спасёт ли Даня Милохин нашу экономику?

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