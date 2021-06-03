 

Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем

03.06.2021, 21:46, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летием, информирует пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент РФ особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений и его высокий авторитет в России. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление тесных и дружественных связей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества.



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