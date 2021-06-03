Минск сообщил США о сроках сокращения американской дипмиссии в стране

Белоруссия уведомила Вашингтон о мерах по сокращению состава американской дипмиссии в стране в рамках ответных санкций против США, они вступят в силу 13 июня, сообщил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

«Действительно, сегодня Белоруссия проинформировала США, что накладывает новые ограничения в отношении дипломатического и технического персонала нашего посольства в Минске. Они вступят в силу 13 июня, примерно через неделю», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, с 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair.

В четверг Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против белорусских предприятий. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в республике на временной основе.