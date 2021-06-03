Дмитрия Гудкова отпустили из ИВС без предъявления обвинений

…и без меры пресечения по делу об «имущественном ущербе».

Следствие в Москве не стало ходатайствовать о заключении политика Дмитрия Гудкова под стражу и отпустило его без предъявления обвинений из изолятора спустя 48 часов задержания по делу об «имущественном ущербе». Об этом корреспонденту «Новой газеты» сказал адвокат Михаил Бирюков.

Гудкова должны были отпустить из ИВС на Петровке в Москве, где собрались журналисты, но затем вывезли к ГСУ МВД на Новослободской, где лежит его паспорт. В итоге Гудкова отпустили по дороге в районе станции метро Пушкинская.

«Развели», — сказал Бирюков

Накануне адвокат политика Дмитрия Гудкова Александр Альдаев сообщил, что посетил Гудкова в ИВС на Петровке. По словам политика, самочувствие у него было нормальное.

Адвокат Михаил Бирюков рассказал, что следователь сначала пытался взять образец слюны у Гудкова, но политик отказался сдавать биологические образцы, и тогда следователь дал ему маску. Гудков находился в маске две минуты, после чего следователь изъял ее «для проверки биообразцов на причастность к преступлению».

Гудков на этой неделе стал подозреваемым по уголовному делу о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК). Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах, потерпевшим по делу выступает собственник помещения Департамент городского имущества. Адвокат Михаил Бирюков заявил РИА Новости, что сумма ущерба в деле Гудкова составляет чуть более 1 млн рублей.

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Тетю Гудкова Ирину Ермилову также задержали по этому же делу. Ей следователь просит избрать меру пресечения в виде запрета использовать средства связи и общаться с фигурантами дела.

Силовики с утра 1 мая пришли с обысками к экс-главе «Открытой России»* Александру Соловьеву, политику Дмитрию Гудкову и начальнику его штаба Виталию Венидиктову. Позже стало известно, что обыск у Соловьева также проходил в рамках уголовного дела о неуплате долга (ч. 2 ст. 165 УК).

Троих оппозиционеров отвезли на допрос. Соловьева, который находится в статусе свидетеля по делу, отпустили: он рассказал, что его спрашивали про обстоятельства знакомства с Геннадием и Дмитрием Гудковыми. Венидиктов после допроса сообщил, что у него изъяли всю технику, даже старые ноутбуки.

В начале апреля Дмитрий Гудков сообщил, что собирается принять участие в выборах в Государственную Думу в сентябре этого года. Политик тогда отметил, что его команда ведет переговоры о выдвижении с партией «Яблоко».

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