В условиях политического противостояния, Россия разыгрывает против Турции “туристическую карту”
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02 June 2021 MENEKSE TOKYAY
Туристы фотографируются возле мечети Святой Софии в Стамбуле 9 мая. (GettyImages)
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Продление запрета на поездки – шаг «око за око» после того, как Анкара поддержала Украину в конфликте с Кремлем
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Учитывая, что количество ежедневных случаев COVID-19 в РФ на самом деле выше, чем количество ежедневных случаев в Турции, трудно поверить, что за решением Москвы о продлении запрета на поездки в Турцию не стоят политические мотивы.
ANKARA: Вопреки ожиданиям и действиям правительства Турции по умиротворению России, она продлила запрет на полеты в Турцию, который должен был закончиться в разгар туристического сезона – 1 июня.
Сохранение запрета на поездки в Турцию, действующего с середины апреля из-за роста уровня инфицирования в стране, как ожидается, продлится не меньше трех недель и серьезно скажется на индустрии туризма Турции, которая зависит от приезда примерно полумиллиона российских отдыхающих, которые теперь найдут альтернативные места для отдыха.
В 2020 году Турцию посетили около 2,1 миллиона россиян, и денежный поток от туризма используется для рефинансирования внешнего долга Турции.
Помимо проблем с коронавирусом, это решение также считается политическим шагом “око за око” после того, как Турция поддержала Украину в ее конфликте с Кремлем, у которого на границе с Украиной развернуто около 100 000 военнослужащих. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул также вызвал недовольство Кремля.
«Учитывая, что количество ежедневных случаев COVID-19 в РФ на самом деле выше, чем количество ежедневных случаев в Турции, трудно поверить, что решение Москвы продлить запрет на поездки в Турцию вызвано не политическими мотивами», – сказал Эмре Эрсен, эксперт по турецко-российским отношениям из Университета Мармара.
Это не первый случай, когда РФ использует туризм как рычаг воздействия на Турцию.
После сбития российского истребителя турецкими вооруженными силами на сирийской границе в ноябре 2015 года, Кремль объявил о пакете экономических санкций, в том числе о прекращении чартерных рейсов между двумя странами, в результате чего Турция лишается возможности ежегодно принимать более 3 миллионов российских туристов.
Российских туроператоров также призвали не продавать путевки для посещения Турции.
«Несмотря на то, что две страны развивают отношения в области торговли и энергетики, РФ обеспокоена позицией Турции как члена НАТО», – сказал Эрсен Arab News.
Некоторые российские политики также выразили обеспокоенность по поводу ухода Турции с российской орбиты и призвали власти использовать туристическую карту против Анкары.
Отказ от посещения Турции «был бы поистине мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера националистов, который приглашает россиян на отдых в надежде на их безоговорочную любовь к теплому морю», – написал российский депутат Константин Косачев на своей официальной странице в Facebook, критикуя президента Турции. Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает Украину.
По словам Эрсена, растущие военно-стратегические связи Анкары с Украиной и продолжающиеся разногласия между Турцией и Россией по Сирии и Ливии, а также последнее решение Польши, которое в последние несколько лет критиковало внешнюю политику России, купить турецкие дроны – всё это важные факторы в отношениях Турции и России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег Анкару от сближения с Украиной, заявив, что поощрение «агрессивных» действий Украины в отношении Крыма и милитаристских настроений Киева напрямую нарушают территориальную целостность России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег Анкару от сближения с Украиной, заявив, что поощрение «агрессивных» действий Украины в отношении Крыма и милитаристских настроений Киева напрямую нарушают территориальную целостность России.
Турция недавно предприняла шаги в направлении сотрудничества в области обороны с Польшей, которая купит у Турции 24 беспилотника Bayraktar TB2 – тактический БПЛА средней и большой дальности. Этот контракт делает Польшу вторым государством-членом НАТО, которое эксплуатирует БПЛА, который в настоящее время используется турецкими вооруженными силами.
В 2019 году, Турция также продала беспилотники Украине. Сделки с беспилотниками с этими двумя ключевыми странами считаются сигналом для НАТО о том, что Турция вносит свой вклад в усилия альянса против России.
Федеральная служба безопасности РФ недавно объявила об увеличении количества полетов дронов вблизи границы с Украиной, хотя Анкара неоднократно заявляла, что сделка по дронам с Украиной не направлена против России.
«Продление «запрета на поездки» явно является политическим инструментом, направленным на то, чтобы продемонстрировать Турции неудовлетворенность РФ тем, что РФ воспринимает как действия Турции против ее интересов, а также сигнал о том, что если эта тенденция сохранится, будут серьезные последствия», – Об этом Arab News сообщил Василевский, аналитик Варшавского Польского института международных отношений.
По словам Василевского, РФ внимательно следит за теми месседжами, которые Турция пытается отправить своим западным союзникам с тех пор, как Джо Байден стал президентом США, и решила принять решительные меры.
Для Василевского еще более интересным это делает контекст происходящего. «Когда мы говорим об отношениях между Турцией и Россией, мы концентрируемся на подходе Турции к Украине и недавней сделке с Польшей, но нужно помнить, что очень скоро состоится саммит НАТО, первая встреча Байдена и Эрдогана», – сказал он.
Долгожданная встреча состоится на полях встречи лидеров НАТО 14 июня в Брюсселе, где стороны, как ожидается, обсудят повторное включение Турции в программу истребителей F-35, Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций ( CAATSA) и российскую систему ПВО С-400.
В понедельник Анкара продемонстрировала свою готовность снять озабоченность США по поводу влияния РФ в регионе, решив отправить домой российских экспертов по ракетным вооружениям, контролирующих технологию противовоздушной обороны С-400.
Василевский говорит, что приближается время для Турции сделать окончательный выбор в отношении С-400 и, возможно, в отношении своей стратегической ориентации – и что РФ пытается сделать, так это показать Турции, – что поставлено на карту.
«В связи с действиями РФ лицам, принимающим решения, Турции придется тщательно взвесить свои варианты. Я предполагаю, что это будет очень важным фактором, влияющим на их поведение во время саммита НАТО и их подход к тому, что Джо Байден может им предложить», – сказал он.
Турция недавно убедила союзников по НАТО не вводить санкции в отношении Беларуси, ближайшего союзника Кремля, после того, как та заставила приземлиться пассажирский самолет, чтобы арестовать находившегося на борту диссидента-журналиста.
Этот шаг рассматривался Турцией как оливковая ветвь протянутая Кремлю , чтобы обеспечить поток российских туристов в течение приближающегося лета и тем самым предотвратить еще один потерянный сезон.
Но РФ не сняла запрет на полеты, и наблюдатели пришли к выводу, что дипломатический маневр, похоже, провалился.
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