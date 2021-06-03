В условиях политического противостояния, Россия разыгрывает против Турции “туристическую карту”

02 June 2021 MENEKSE TOKYAY

Туристы фотографируются возле мечети Святой Софии в Стамбуле 9 мая. (GettyImages)

Продление запрета на поездки – шаг «око за око» после того, как Анкара поддержала Украину в конфликте с Кремлем

Учитывая, что количество ежедневных случаев COVID-19 в РФ на самом деле выше, чем количество ежедневных случаев в Турции, трудно поверить, что за решением Москвы о продлении запрета на поездки в Турцию не стоят политические мотивы.

ANKARA: Вопреки ожиданиям и действиям правительства Турции по умиротворению России, она продлила запрет на полеты в Турцию, который должен был закончиться в разгар туристического сезона – 1 июня.

Сохранение запрета на поездки в Турцию, действующего с середины апреля из-за роста уровня инфицирования в стране, как ожидается, продлится не меньше трех недель и серьезно скажется на индустрии туризма Турции, которая зависит от приезда примерно полумиллиона российских отдыхающих, которые теперь найдут альтернативные места для отдыха.

В 2020 году Турцию посетили около 2,1 миллиона россиян, и денежный поток от туризма используется для рефинансирования внешнего долга Турции.

Помимо проблем с коронавирусом, это решение также считается политическим шагом “око за око” после того, как Турция поддержала Украину в ее конфликте с Кремлем, у которого на границе с Украиной развернуто около 100 000 военнослужащих. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул также вызвал недовольство Кремля.

«Учитывая, что количество ежедневных случаев COVID-19 в РФ на самом деле выше, чем количество ежедневных случаев в Турции, трудно поверить, что решение Москвы продлить запрет на поездки в Турцию вызвано не политическими мотивами», – сказал Эмре Эрсен, эксперт по турецко-российским отношениям из Университета Мармара.

Это не первый случай, когда РФ использует туризм как рычаг воздействия на Турцию.

После сбития российского истребителя турецкими вооруженными силами на сирийской границе в ноябре 2015 года, Кремль объявил о пакете экономических санкций, в том числе о прекращении чартерных рейсов между двумя странами, в результате чего Турция лишается возможности ежегодно принимать более 3 миллионов российских туристов.

Российских туроператоров также призвали не продавать путевки для посещения Турции.

«Несмотря на то, что две страны развивают отношения в области торговли и энергетики, РФ обеспокоена позицией Турции как члена НАТО», – сказал Эрсен Arab News.

Некоторые российские политики также выразили обеспокоенность по поводу ухода Турции с российской орбиты и призвали власти использовать туристическую карту против Анкары.

Отказ от посещения Турции «был бы поистине мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера националистов, который приглашает россиян на отдых в надежде на их безоговорочную любовь к теплому морю», – написал российский депутат Константин Косачев на своей официальной странице в Facebook, критикуя президента Турции. Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает Украину.

По словам Эрсена, растущие военно-стратегические связи Анкары с Украиной и продолжающиеся разногласия между Турцией и Россией по Сирии и Ливии, а также последнее решение Польши, которое в последние несколько лет критиковало внешнюю политику России, купить турецкие дроны – всё это важные факторы в отношениях Турции и России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег Анкару от сближения с Украиной, заявив, что поощрение «агрессивных» действий Украины в отношении Крыма и милитаристских настроений Киева напрямую нарушают территориальную целостность России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег Анкару от сближения с Украиной, заявив, что поощрение «агрессивных» действий Украины в отношении Крыма и милитаристских настроений Киева напрямую нарушают территориальную целостность России.

Турция недавно предприняла шаги в направлении сотрудничества в области обороны с Польшей, которая купит у Турции 24 беспилотника Bayraktar TB2 – тактический БПЛА средней и большой дальности. Этот контракт делает Польшу вторым государством-членом НАТО, которое эксплуатирует БПЛА, который в настоящее время используется турецкими вооруженными силами.

В 2019 году, Турция также продала беспилотники Украине. Сделки с беспилотниками с этими двумя ключевыми странами считаются сигналом для НАТО о том, что Турция вносит свой вклад в усилия альянса против России.

Федеральная служба безопасности РФ недавно объявила об увеличении количества полетов дронов вблизи границы с Украиной, хотя Анкара неоднократно заявляла, что сделка по дронам с Украиной не направлена ​​против России.

«Продление «запрета на поездки» явно является политическим инструментом, направленным на то, чтобы продемонстрировать Турции неудовлетворенность РФ тем, что РФ воспринимает как действия Турции против ее интересов, а также сигнал о том, что если эта тенденция сохранится, будут серьезные последствия», – Об этом Arab News сообщил Василевский, аналитик Варшавского Польского института международных отношений.

По словам Василевского, РФ внимательно следит за теми месседжами, которые Турция пытается отправить своим западным союзникам с тех пор, как Джо Байден стал президентом США, и решила принять решительные меры.

Для Василевского еще более интересным это делает контекст происходящего. «Когда мы говорим об отношениях между Турцией и Россией, мы концентрируемся на подходе Турции к Украине и недавней сделке с Польшей, но нужно помнить, что очень скоро состоится саммит НАТО, первая встреча Байдена и Эрдогана», – сказал он.

Долгожданная встреча состоится на полях встречи лидеров НАТО 14 июня в Брюсселе, где стороны, как ожидается, обсудят повторное включение Турции в программу истребителей F-35, Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций ( CAATSA) и российскую систему ПВО С-400.

В понедельник Анкара продемонстрировала свою готовность снять озабоченность США по поводу влияния РФ в регионе, решив отправить домой российских экспертов по ракетным вооружениям, контролирующих технологию противовоздушной обороны С-400.

Василевский говорит, что приближается время для Турции сделать окончательный выбор в отношении С-400 и, возможно, в отношении своей стратегической ориентации – и что РФ пытается сделать, так это показать Турции, – что поставлено на карту.

«В связи с действиями РФ лицам, принимающим решения, Турции придется тщательно взвесить свои варианты. Я предполагаю, что это будет очень важным фактором, влияющим на их поведение во время саммита НАТО и их подход к тому, что Джо Байден может им предложить», – сказал он.

Турция недавно убедила союзников по НАТО не вводить санкции в отношении Беларуси, ближайшего союзника Кремля, после того, как та заставила приземлиться пассажирский самолет, чтобы арестовать находившегося на борту диссидента-журналиста.

Этот шаг рассматривался Турцией как оливковая ветвь протянутая Кремлю , чтобы обеспечить поток российских туристов в течение приближающегося лета и тем самым предотвратить еще один потерянный сезон.

Но РФ не сняла запрет на полеты, и наблюдатели пришли к выводу, что дипломатический маневр, похоже, провалился.