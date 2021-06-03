Немка Джеральдин Уэст высмеивает наигранность “Инстаграма”. Ее фото быстро завоевали популярность в Сети

Влияние интернета на жизнь современников невозможно переоценить. Просыпаясь, человек тут же лезет в соцсети за новостями и яркими впечатлениями, проводит в переписках весь день и засыпает под чтение постов. Но что скрывает витрина цифрового мира?

Психологическая атака

Королевское общество здравоохранения Великобритании провело исследование того, как социальные сети воздействуют на жизнь молодежи. Согласие на эксперимент дали 1500 участников. У большей части специалисты обнаружили такие угрозы психическому здоровью, как:

повышенная тревожность;депрессивные состояния;постоянная травля;социальная дезадаптация.

Наибольшую опасность среди всех платформ несет Instagram. Отретушированные фото формируют у человека завышенные ожидания: как по отношению к окружающим, так и в собственный адрес. И речь идет даже не о плохом настроении, а о попытках достичь идеала с помощью опасных методов.

Трендовая реабилитация

Спасительным оказался формат «Instagram против реальности», где выкладывают тщательно выверенный снимок рядышком с тем, какой получается при неумелых попытках запечатлеть момент. Юмористическая подача помогает легче принять несовершенство и осознать нелепость затрачиваемых на съемки усилий.

Особого успеха добилась Джеральдин Уэст, чьи работы легли в основу статьи. Женщина специализируется на пародии, демонстрируя несовпадение обстоятельств и поведения. Например, вместо счастливой улыбки после часовой пробежки ее снимки акцентируют внимание на ручьях пота, одышке и желании как можно быстрее прилечь.

Фотографии Джеральдин объясняют, что невозможно ежесекундно соответствовать глянцевым образам. Поход за продуктами, прогулка по лесу и занятия спортом, – маленькие испытания, и рядом не будет мастера по макияжу в компании с профессиональным оператором. Поэтому просто наслаждайтесь жизнью!

Альтернативные течения

Пока немецкая инста-блогер делает парные снимки, противопоставляя жизнь постановке, ее коллега из Австралии предпочитает коллажи, посвященные внешности. Селена Барбер прославилась подборками, в которых переснимает кадры со знаменитостями в смешном ключе.

Некоторые влиятельные персоны и вовсе показывают закулисье. Кто-то демонстрирует количество вложенного труда и средств. Иные специализируются на лайфхаках, с которыми красивая картинка получится при минимальных вложениях.

Полезное занятие

Лидеры общественного мнения – те, кто навязал современному обществу немало комплексов. И борьба блогеров с глянцевым “Инстаграмом” не менее важна, чем работа профессионального психолога.

Главное, чтобы люди усвоили истину: картинка может быть красивой, но никогда не должна стоять в приоритете перед реальной жизнью!