Можно получить отравление водой. Почему не стоит пить, когда нет жажды

Мифов о питье воды очень и очень много. Причем некоторые из них могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, некоторые адепты ЗОЖ рекомендуют пить не менее 2,5-3 литров воды в сутки. Такая практика ошибочна. Нефролог Серкан Йылдыз советует не пить воду без жажды. Почему специалист придерживается такой точки зрения?

Мнение доктора

Прежде всего доктор советует смотреть на положение дел более реалистично. Различные популярные публикации о необходимости питья большого количества воды не имеют научного базиса. Большие объемы поставляемой жидкости вымывают некоторые электролиты. Например, организм усиленно теряет натрий. Снижение количества ионов этого щелочного металла может привести к целому ряду довольно опасных осложнений. В частности, человек способен заработать гипонатриемию.

Опасна и обратная ситуация. При недостатке натрия многие люди советуют резко нарастить количество потребляемой соли. Однако такая практика может привести к ряду серьезных осложнений. Ионы натрия удерживают воду. Избыток соединений провоцирует образование отечности. Это может привести к ухудшению внешнего вида, дополнительным нагрузкам на сердце и почки. Из-за увеличения количества жидкостей в организме растет и артериальное давление. Результат – повышение нагрузки на сосудистую систему и увеличение вероятности развития сразу нескольких опасных заболеваний.

Во время беседы с журналистами врач также развеял и другой миф. По мнению медика, употребление большого количества воды не способствует похудению.

Вместо итогов

Употребление больших объемов воды считается одной из основ ЗОЖ. Однако многие люди от такой практики постепенно отходят. Врачи советуют при расчете необходимого количества воды учитывать показатели собственного организма. В частности, одним из основных критериев расчета становится вес человека.