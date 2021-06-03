 

Ученые MIT создали робота-копателя для поиска опасных предметов под землей

03.06.2021, 21:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Массачусетского технологического института создали робота-копателя для поиска предметов под землёй. Он поможет находить мины или другие потенциально нежелательные для человека объекты, не подвергая людей опасности.
Главной задачей исследователей было обучение машины на поиск предметов в грунте. Уже сейчас существуют роботы, способные находить объекты на поверхности земли. Дело кардинально меняется, когда необходимо найти что-то под толщей песка. В этом случае разработка специалистов из MIT придётся кстати, так как машина обладает специальным зрением, игнорирующем рыхлую почву. Таким образом на камере будет отчётливо виден трёхмерный объект вне зависимости, на какой глубине он расположен. При этом роботу-копателю всё же требуется рука-манипулятор, которая будет двигать его. Сам он способен вибрировать, чтобы легче проникать в песок или рыхлую землю и не застревать в ней.

Как отметили сами разработчики, роботу-копателю предстоит ещё масса модернизаций. В их числе новые датчики, которые позволят оператору видеть, из какого вещества сделан тот или иной объект, попавший в объектив камеры. Несмотря на это, уже сейчас машина способна помочь в поиске мин и снарядов. Также новое устройство подойдёт археологам при масштабных раскопках.

Источник: berza.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Мнение: Некрасиво

12.12 / Мнение: Путин про отравление Навального

05.12 / Мнение: Change 5 возвращается с Луны

10.07 / Карантин по-сербски

26.10 / Слова Эрдогана о Макроне назвали недопустимыми

10.04 / “Мне необходима разрядка”: Оксана Федорова впечатлила поклонников обворожительной фигурой в стенах Большого театра

26.05 / Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие на юбилее Кристины Орбакайте

28.01 / В Люберцах эвакуировали школу после сообщения о бомбе

30.05 / «Правильно говорить “здешний”»: в Институте русского языка утвердили новое название тутового шелкопряда

27.08 / Тихий, но важный час

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика