Ученые MIT создали робота-копателя для поиска опасных предметов под землей

Учёные из Массачусетского технологического института создали робота-копателя для поиска предметов под землёй. Он поможет находить мины или другие потенциально нежелательные для человека объекты, не подвергая людей опасности.

Главной задачей исследователей было обучение машины на поиск предметов в грунте. Уже сейчас существуют роботы, способные находить объекты на поверхности земли. Дело кардинально меняется, когда необходимо найти что-то под толщей песка. В этом случае разработка специалистов из MIT придётся кстати, так как машина обладает специальным зрением, игнорирующем рыхлую почву. Таким образом на камере будет отчётливо виден трёхмерный объект вне зависимости, на какой глубине он расположен. При этом роботу-копателю всё же требуется рука-манипулятор, которая будет двигать его. Сам он способен вибрировать, чтобы легче проникать в песок или рыхлую землю и не застревать в ней.

Как отметили сами разработчики, роботу-копателю предстоит ещё масса модернизаций. В их числе новые датчики, которые позволят оператору видеть, из какого вещества сделан тот или иной объект, попавший в объектив камеры. Несмотря на это, уже сейчас машина способна помочь в поиске мин и снарядов. Также новое устройство подойдёт археологам при масштабных раскопках.

Источник: berza.ru