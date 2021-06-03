 

На Донбассе создадут территории с особыми условиями для инвесторов – Резников

03.06.2021, 21:16, Новости дня
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Речь идет о создании пояса успешности вдоль линии соприкосновения.

“Спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент – на создании территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов”, – подчеркнул министр.

По словам Резникова, условия предполагают налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков, распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей, упрощенные регуляции и институциональную поддержку.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Полноценная реинтеграция украинских территорий после их деоккупации продлится около 25 лет, об этом Резников заявил 10 апреля в интервью “ВВС News Україна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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