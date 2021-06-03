“Диктаторские замашки, отжим СМИ, стартап “Откупись от реестра”. За что критикуют законопроект Зеленского об олигархах

Зеленский определил законопроект как неотложный – это значит, что парламент должен рассмотреть его на одном из ближайших заседаний.

Политики и эксперты выступили с критикой президентского проекта закона. “ГОРДОН” приводит подборку мнений украинских политиков, журналистов и бизнесменов о документе.

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Так, бывший нардеп Леонид Емец назвал проект закона “смесью безграмотности, правового нигилизма и диктаторских замашек”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4027908697294554&id=100002263895563

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Инвестбанкир Сергей Фурса высказал мнение, что законопроект в случае принятия “не навредит никому”.

“Беда в том, что он затеняет собой реальную борьбу с олигархами. Поставив тут галочку, можно идти дальше, заявив, что олигархов мы победили. И эту новость радостно покажут на всех телеканалах олигархов. Нельзя победить олигархов законом про олигархов. Как нельзя победить коронавирус законом про коронавирус”, – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4755621814464195

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Бывший нардеп, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко уверен, что законопроект “с самого начала задумывался как закон о контроле за СМИ. Поэтому я до сих пор остаюсь при мысли, что будет сделана попытка поставить на каждый “олигархический” канал своего “вице-президента”, который будет контролировать новостное вещание”, – отметил он.

https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/4167152486638862

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Политолог Вадим Фесенко считает, что ограничения для собственников СМИ были исключены из законопроекта в последний момент. “Если бы были жесткие ограничения по масс-медиа, то этот законопроект с высокой вероятностью завалили бы уже в первом чтении”, – отметил он.

При этом Фесенко в целом положительно оценивает президентский проект закона. По его мнению, это “движение в правильном направлении”.

https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/5678348588906940

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Журналист проекта “Схемы” Михаил Ткач подчеркивает, что государственные органы и сейчас имеют полномочия для борьбы с влиянием олигархов, однако никаких усилий не предпринимают.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3994392870630205

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Похожее мнение в Facebook высказал и бизнесмен Александр Деркач.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3006421292975377&id=100008226073197

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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал законопроект “забавным”.

“Он точно не про борьбу с олигархами и даже не про самих олигархов. Это физкульт-привет большому бизнесу о необходимости сращивания с властью”, – считает дипломат.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1456373074710044

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Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк высказала предположение, что процедура внесения в реестр олигархов может стать коррупционным “стартапом”. Также она сомневается, что законопроект наберет необходимое количество голосов в Раде.

https://www.facebook.com/oksana.romaniuk.33/posts/4106523846075842

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Журналист Сергей Руденко считает, что законопроект на дает ответов на некоторые важные вопросы, среди которых – можно ли будет считать олигархом самого Зеленского, когда стоимость его активов достигнет 2,3 млрд грн.

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/4245335242155604

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Нардеп, глава партии “Голос” Кира Рудик уверена, что законопроект об олигархах был внесен в парламент “только ради политического пиара”.

Законопроект Зеленського про олігархів — черговий «пшик» влади. Проект не містить реальних змін та не допоможе боротись з олігархами. Президентська ініціатива внесена до парламенту лише заради політичного піару. pic.twitter.com/9UFndwXCwl

— Kira Rudik (@kiraincongress) June 3, 2021

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Симпатики пятого президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко уверены, что законопроект Зеленского направлен прежде всего против его предшественника.

закон “про олігархів” #Зеленського:

ст.1 #ПОРОШЕНКО

ст.2 ПОРОШЕНКО

ст.3 ПОРОШЕНКО

ст.4 ПОРОШЕНКО

ст.5 ПОРОШЕНКО

ст.6 ПОРОШЕНКО

ст.7 ПОРОШЕНКО

ст.8 ПОРОШЕНКО

ст.9 ПОРОШЕНКО

ст.10 ПОРОШЕНКО

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРОШЕНКО#Зеленський

— Роман Москаль (@RomanMoskal70) June 3, 2021

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Петро Олексійович Порошенко коротко прокоментував Закон про олігархів pic.twitter.com/V4pSviwqX8

— Info (@Info53917080) June 3, 2021



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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