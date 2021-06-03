Гибель школьника на экскурсии во Львовской области. Учительница до сих пор в реанимации

“Вчера после сложной ситуации, которая произошла на водопаде, в нашу больницу госпитализировали 45-летнюю учительницу. На данный момент ее состояние – средней тяжести, она нуждается в дообследовании”, – заявил он.

Он отметил, что женщине планировали сделать компьютерную томографию.

“Женщина находиться у нас, ее нигде не перевозить. Сейчас ей нужно сделать КТ. Когда будет результат, тогда решать, каким будет дальнейшее лечение пациентки и где”, – заявил директор больницы.

Контекст:

Шестиклассник из Львова погиб утром 2 июня. Он упал во время экскурсии в водопад и зацепился за дерево. Стрыйское районное управление полиции открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Также были госпитализированы двое учителей: классный руководитель – с сердечным приступом, и еще один учитель, пытавшийся спасти ребенка, – с переохлаждением.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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