 

Эрдоган заявил, что получил три прививки от COVID

03.06.2021, 21:16, Новости дня
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Эрдоган получил первую дозу китайской вакцины Sinovac в январе и вторую прививку в феврале.

На этой неделе он признал, что получил третью дозу в марте, отмечает издание. При этом турецкий президент не уточнил, был ли это укол Sinovac или Pfizer/BioNtech, который также закупила Турция.

Из-за этого в адрес Эрдогана начала звучать критика. Глава парламентской группы оппозиционной Народно-республиканской партии Энгин Озкоч  написал в Twitter, что в стране “нет даже одной дозы для граждан, но есть три для Эрдогана”.

Vatanda * a 1 doz bile yok, Erdo * an’a 3 doz a * …

— Engin Özkoç (@enginozkoc) June 1, 2021

Arab News отмечает, что в стране наблюдаются проблемы с вакцинацией ключевых работников из-за турецких правил, по которым переболевшим гражданам запрещается делать прививки в течение шести месяцев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Турции, по данным Bloomberg, одну дозу прививка получили 20% граждан, полностью вакцинировались – 15%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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