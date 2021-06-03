Human Rights Watch и другие организации направили Зеленскому письмо по поводу реформы СБУ

Реформа необходима для того, чтобы помочь СБУ превратиться в эффективное ведомство, которое уважает и поддерживает международные нормы в области прав человека.

“Проект закона №3196-д “О Службе безопасности Украины”, принятый Верховной Радой Украины в первом чтении в январе 2021 года, содержит положения, которые могут нанести ущерб правам человека”, – отметили в заявлении.

Правозащитные организации отметили, что законопроект готовится к принятию во втором чтении в июне. Директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон считает, что для укрепления верховенства закона в Украине необходимо решить проблемные аспекты проекта закона об СБУ. В нынешнем состоянии документ, по мнению межународных организаций, не обеспечивает достаточной защиты граждан.

Процесс реформирования спецслужбы был инициирован с целью оптимизации ее работы как разведывательного агентства и исключение правоохранительных функций. Предлагаемые положения о постепенном отказе СБУ от следственных функций до суда к 2024 году или о предоставлении агентству возможности работы изоляторов временного содержания до января 2023 года не подкреплены четкой дорожной картой, которая гарантировала бы соблюдение этих сроков, подчеркнули в письме.

“Положения законопроекта, регулирующие применение принудительных мер, позволяют СБУ использовать эти меры гораздо шире, чем другим правоохранительным органам Украины. Это может привести к неспособности обеспечить строго пропорциональное применение силы, как это предусмотрено международными нормами в области прав человека”, – заявили международные организации.

Они выразили обеспокоенност тем, что законопроект предоставляет СБУ “исключительный доступ к финансовым и личным коммуникациям в интернете”, и указывает на отсутствие положений для общественного надзора.

“Руководству и парламенту Украины не следует упускать долгожданную возможность создать сильное и подотчетное агентство безопасности, поспешно приняв закон, вызывающий законную озабоченность по поводу прав человека и верховенства закона”, – сказал Уильямсон.

Верховная Рада 28 января 2021 года приняла за основу законопроект №3196-д о внесении изменений в закон “О Службе безопасности Украины”.

Контекст:

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивавший свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября глава СБУ Иван Баканов подал проект закона Зеленскому. 21 октября тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что документ передали на анализ НАТО, сообщало агентство УНН.

Законопроект №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года, Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете он был в октябре 2020-го зарегистрирован заново в новой редакции как №3196-д.

Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от “несвойственных специальным государственным органам функций”, оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Баканов говорил в ноябре, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту “критической инфраструктуры”; сохранение “экономических функций” СБУ не предусмотрено.

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