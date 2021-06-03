 

Мнение: После учений

03.06.2021, 21:12, Разное
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Американские десантники едут с учений в Прибалтике после прыжков с парашютом.

Источник: Colonel Cassad



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