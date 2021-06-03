Мнение: Про базу

Министерство иностранных дел изучает заявление суданских властей о планах пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сообщил замглавы ведомства Михаил Богданов.

Формулировка "изучает" в переводе на русский обычно означает: "Да мы сами офигели". Хотя, откровенно говоря, "фигеть" особо не с чего: о планах отказа стало известно уже достаточно давно. Информированная Аль-Арабия сообщила о развороте Судана более месяца назад. Кстати, как раз Аль-Арабии и карты в руки – Судан ориентирован на Саудовскую Аравию, так что саудиты лучше любого осведомлены о настроениях союзника.

Впрочем, здесь игра пошла уже не на региональном уровне. Пока Путин суетился в мировых "холи шит стейт" вроде ЦАР, на его упражнения смотрели сквозь пальцы. Даже сирийская война – это по большому счету, региональное событие и возня между странами третьего мира – Россией, Турцией, Ираном. Но Красное море по определению не может являться локальной историей – это транзитный путь мировой торговли. И пускать к нему неадекватного психопата – здесь вариантов быть не может.

Почему неадекватного? Да потому что заявление Путина про то, что "мы – в рай, а они все сдохнут" у нас в России прошло в целом незамеченным. Все уже попривыкли к босяцкому сленгу бывшего завклубом. В мире отнеслись к нему менее доброжелательно. Политик отличается от террориста тем, что никогда (слово "никогда" здесь ключевое) не позволит себе разговаривать, как террорист на уровне "Щас нажму на кнопку и все подохнем!" Наш каудильо не понимает (или перестал понимать) разницу – а значит, отношение к нему теперь именно как к террористу. Ну, и кто позволит террористу сесть на мировом торговом перекрестке?

В этом смысле всё по делу. Судан, который особо никогда не интересовал ключевые страны мира и был поднадзорным Саудовской Аравии, вынужденно заинтересовал первых лиц. Омар Башир был вышвырнут, а на его место пришли такие же, но которым популярно и в недвусмысленных выражениях объяснили политику партии. И теперь вопрос о российской базе будет решен в однозначном ключе. Статус-кво восстановят, и в достаточно разумные сроки.

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