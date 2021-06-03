Названы сроки завершения строительства еще одного “кольца” вокруг Москвы

Строительство последнего участка ещё одного “кольца” вокруг Москвы – Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет завершено в июне. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в прошлом году было построено 310 километров трассы. Последний же участок длиной 26 километров будет готов уже в начале месяца, сообщает “Радио 1”.

Напомним, что общая протяжённость ЦКАДА составит 336,5 километра. Оно расположено в 50 километрах от МКАДа и проходит параллельно Московскому малому кольцу (ММК).