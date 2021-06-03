 

Названы сроки завершения строительства еще одного “кольца” вокруг Москвы

03.06.2021, 20:58, Разное
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Строительство последнего участка ещё одного “кольца” вокруг Москвы – Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет завершено в июне. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в прошлом году было построено 310 километров трассы. Последний же участок длиной 26 километров будет готов уже в начале месяца, сообщает “Радио 1”.

Напомним, что общая протяжённость ЦКАДА составит 336,5 километра. Оно расположено в 50 километрах от МКАДа и проходит параллельно Московскому малому кольцу (ММК).



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