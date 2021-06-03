 

Эксперт предупредила россиян об опасности чайных пакетиков

03.06.2021, 20:58, Разное
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Российская агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова не рекомендует соотечественникам употреблять чай в пакетиках. По её мнению, он сильно отличается от обычного листового чая.

Тихонова пояснила, что в пакетированных смесях практически нет натурального чая, вместо него недобросовестные производители используют различные химические вещества. Такой напиток, в отличие от листового чая, не способен насытить организм калием. Кроме того, в нём содержится много красителей, ароматизаторов и вкусовых добавок, сообщают “Вести Подмосковья”.



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