Эксперт предупредила россиян об опасности чайных пакетиков

Российская агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова не рекомендует соотечественникам употреблять чай в пакетиках. По её мнению, он сильно отличается от обычного листового чая.

Тихонова пояснила, что в пакетированных смесях практически нет натурального чая, вместо него недобросовестные производители используют различные химические вещества. Такой напиток, в отличие от листового чая, не способен насытить организм калием. Кроме того, в нём содержится много красителей, ароматизаторов и вкусовых добавок, сообщают “Вести Подмосковья”.