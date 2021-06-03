Девушки на ПМЭФ – Личное мнение

На Петербургский международный экономический форум притащилась и Анька Калашникова.



Фото: Соцсети

Под фоточками, на которых она, облачённая в красное и короткое, застыла в странных позах, Аня написала:

Ну что, Питер, привет!!!Прилетела на ежегодный Петербургский международный экономический форум «ПМЭФ».

Скучала, говорит.

Также Анька, пиком карьеры которой был постановочный роман с Прохором Шаляпиным, выучила слово инновации.

Много инноваций, говорит.

Круто, что с каждым годом форум становится все интереснее! Много инноваций, что ни может не радовать!

Смотрю я на эту пожившую, но старательно тянущую ножку Аньку, на других прискакавших на форум девушек в тугих юбках (так выглядит, в их понимании, деловой стиль) и думаю: «До тех пор, пока наши девки будут стремиться на форумы не спикерами, а за спикерами, Россия будет оставаться страной третьего мира».

Ритка Симоньян на пару с сисястым Соловьёвым могут сколько угодно вещать о том, какая Россия великая держава и несокрушимая империя. Но пока наши женщины задирают юбки повыше и опускают декольте пониже на серьёзных мероприятиях, мы так и будем в глазах всего мира региональной, как нас назвал когда-то Обама, державой.



Фото: Соцсети

России не нужен культ семьи. Это — путь в Средневековье. В «киндер, кюхе, кирхе».

В России нужно поднять достоинство женщин, а не гнать нас на уровне государственной политики в роддома и ипотеку.



Фото: Соцсети

Обратили внимание, сколько на этой фотографии с форума мужиков, и чем занимаются девушки? А должно быть, как минимум, поровну и тех, и других.

Без сильной, гордой, самостоятельной, наделённой властью женщины, которая не держится за мужские штаны и не стремится устроиться в жизни через мужика, не будет России. Вот увидите. Просто не будет.

Согласны? Почему?

Кстати, что, по-вашему, делают красивые девушки в нарядах, имитирующих форму стюардесс, на ПМЭФ? Зачем они туда приехали?

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