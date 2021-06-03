Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода-конкурента «Северного потока – 2»

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2», сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet.

«Двенадцатого июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Основанием для такого решения стало, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe.

Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект «не может не создавать неудобств» из-за своего масштаба.

Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, ранее оговаривалось, что его емкость составит не менее пяти млрд кубометров в год. Президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe 30 апреля нынешнего года, а ввести его в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года.

Ранее германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду. Ранее экологи организации Nabu подали иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2».

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за иска экологов организации Nabu, но не исключил, что рассмотрение жалобы приведет к замедлению темпов строительства газопровода.

Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Москва надеется, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров.