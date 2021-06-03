 

Полицейские открыли огонь по напавшему на них с ножами в Усолье-Сибирском

03.06.2021, 20:48, Новости дня
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Сотрудники ППС выстрелили в ногу напавшему на них с ножами агрессивному жителю города Усолье- Сибирское. Дебошира обезвредили, и отправили в больницу, уголовное дело отправлено в СК РФ.

Инцидент произошел в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В полицию сообщили о мужчине в неадекватном состоянии, который повредил имущество сожительницы и мог причинить вред ее жизни и здоровью. На место сразу направили экипаж ППС.

Правонарушитель встретил полицейских с ножами в руках, на их требования положить оружие на землю, не реагировал. Он кричал, вел себя неадекватно и угрожал полицейским. Агрессивного мужчину не остановил предупредительный выстрел в воздух, в результате он напал на стражей порядка. Сотрудники ППС были вынуждены стрелять по ногам нападавшего, передает «Иркутск сегодня».

Дебошира удалось обезвредить, ему сразу вызвали скорую помощь, в больнице ему оказали необходимую помощь.

 Установлено, что нападавший – 44-летний местный житель ранее судимый за разбои, грабеж, незаконный оборот оружия и наркотиков. Полиция направит материалы дела по случившемуся инциденту в СК РФ, в действиях правонарушителя предусматриваются признаки преступления по части 2 ст. 318 УК РФ.

Ранее инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.



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