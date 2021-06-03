Рогозин: Место в «Союзе» обойдется туристам дешевле, чем в Crew Dragon

Место в космическом корабле «Союз» для туристов будет стоить дешевле, чем на кораблях Starliner и Crew Dragon, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, Starliner оговаривает цену от 60 до 90 млн долларов за кресло, у Маска (корабль Crew Dragon) – 55-60 млн долларов. «У нас уже меньше. Поэтому мы в этом плане точно надеемся на то, что международные космические туристы выберут именно российскую транспортную систему», – добавил Рогозин, передает ТАСС.

При этом отмечается, что точную цену гендиректор Роскосмоса не озвучил, сославшись на коммерческую тайну.

Рогозин также уточнил, что для состоятельного человека вопрос полета в космос связан не со стоимостью, а со временем, которое нужно потратить на подготовку. «Если богатому человеку говорят, что он должен на целый год уйти из бизнеса и сидеть, готовиться, он, конечно, откажется. Когда вы ему говорите, что три месяца подготовка и три часа – не успеет испугаться и он уже на станции, он точно выберет наш вариант», – отметил он.

Этот вопрос сейчас решается в рамках проекта по съемке первого художественного фильма на МКС под рабочим названием «Вызов»: отрабатывается эксперимент по оперативной подготовке к полету человека, не являющегося профессиональным космонавтом. Также у РФ есть преимущество перед конкурентами, считает Рогозин, потому что «Союз» является самым быстрым, отработанным и очень надежным.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября для съемок фильма «Вызов».

Сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов: им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.

Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.