Сервис беспилотного такси Waymo теперь доступен на Google Maps

Waymo One, сервис вызова пассажиров, использующий беспилотные автомобили в пригороде Феникса, теперь доступен и доступен для бронирования через Google Maps.

В четверг Уэймо заявил, что это будет первая полностью автономная опция вызова водителя, доступная в приложении, которая сначала будет доступна пользователям Android. Эта команда не только объединяет две компании Alphabet, но и сигнализирует о стремлении Waymo стать более заметным и доступным для общественности.

В парке Waymo около 600 автомобилей. Примерно от 300 до 400 из них находятся в районе Феникса, но не все из них используются в автопарке Waymo One без водителя. Услуга Waymo One использует только беспилотные автомобили, что означает, что оператор безопасности физически не находится за рулем. Это также означает, что если он появится на Google Maps, пользователи могут быть уверены, что он действительно будет без драйверов. Некоторые автомобили в районе Феникса используются для испытаний, в то время как другие работают в расширенной географической зоне, и за рулем по-прежнему находится обученный оператор. Waymo не сообщает точных цифр, сколько из этих автомобилей будет предназначено для поездок без водителя.

Сначала пользователи должны ввести маршруты в или из места на территории Metro Phoenix Waymo, которая включает в себя части Chandler, Mesa и Tempe, с устройства Android. После того, как пользователь нажмет на вкладку совместного использования или общественного транспорта, он увидит ориентировочную цену и расчетное время прибытия своей поездки с Waymo.

Существующие водители Waymo One будут перенаправлены в приложение Waymo, чтобы забронировать поездку, а новички будут перенаправлены в PlayStore, чтобы загрузить его.

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