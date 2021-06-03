 

Сервис беспилотного такси Waymo теперь доступен на Google Maps

03.06.2021, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Waymo One, сервис вызова пассажиров, использующий беспилотные автомобили в пригороде Феникса, теперь доступен и доступен для бронирования через Google Maps.

В четверг Уэймо заявил, что это будет первая полностью автономная опция вызова водителя, доступная в приложении, которая сначала будет доступна пользователям Android. Эта команда не только объединяет две компании Alphabet, но и сигнализирует о стремлении Waymo стать более заметным и доступным для общественности.

В парке Waymo около 600 автомобилей. Примерно от 300 до 400 из них находятся в районе Феникса, но не все из них используются в автопарке Waymo One без водителя. Услуга Waymo One использует только беспилотные автомобили, что означает, что оператор безопасности физически не находится за рулем. Это также означает, что если он появится на Google Maps, пользователи могут быть уверены, что он действительно будет без драйверов. Некоторые автомобили в районе Феникса используются для испытаний, в то время как другие работают в расширенной географической зоне, и за рулем по-прежнему находится обученный оператор. Waymo не сообщает точных цифр, сколько из этих автомобилей будет предназначено для поездок без водителя.

Сначала пользователи должны ввести маршруты в или из места на территории Metro Phoenix Waymo, которая включает в себя части Chandler, Mesa и Tempe, с устройства Android. После того, как пользователь нажмет на вкладку совместного использования или общественного транспорта, он увидит ориентировочную цену и расчетное время прибытия своей поездки с Waymo.

Существующие водители Waymo One будут перенаправлены в приложение Waymo, чтобы забронировать поездку, а новички будут перенаправлены в PlayStore, чтобы загрузить его.

Источник: Кolibri.Рress



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.12 / 14 военнослужащих отстранены от должностей или уволены из-за «широко распространенной практики» сексуальных посягательств, насилия и убийств на базе Форт-Худ

04.11 / Максим Галкин показал поклонникам окрестности своего замка в деревне Грязи

27.08 / Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

13.02 / Сергей Соседов рассказал о своих многочисленных курортных романах

08.04 / Мнение: Демографическая контрреволюция в Японии

07.09 / Ксения Собчак и Константин Богомолов, Иван Ургант, Владимир Познер и другие гости теннисного турнира Bosco Friends Open

26.10 / Коронавирус в России за сутки подхватили 17,3 тысячи человек

24.07 / Во время клинической смерти мужчина оказался в Аду и увидел демонов

30.09 / Мнение: Игорь Топоровский как двигатель прогресса

23.07 / Названы регионы России с самыми здоровыми школьниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика