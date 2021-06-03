 

С юмором: звезда “Дневников вампира” Нина Добрев спровоцировала слухи о беременности

03.06.2021, 20:36, Разное
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В личной жизни 32-летней актрисы болгарского происхождения Нины Добрев уже год – полный штиль. Она счастлива в отношениях с 34-летним американским сноубордистом и трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. Они вместе почти 24/7, вместе проводят все праздники, включая День благодарения, Рождество и Новый год, а также неразлучны во время отдыха в горах. Инсайдеры даже поговаривали в декабре, что влюбленные собираются создать семью:

У Нины и Шона все хорошо. Они искренне влюблены и прекрасно смотрятся вместе. Это очень мило. Они открыто говорят о своем совместном будущем, потому что очень счастливы друг с другом,

– рассказал источник E! News. Сами они никак не комментируют подобные слухи, предпочитая подшучивать над журналистами. Так, сегодня в Instagram-аккаунте звезды сериала “Дневники вампира” появилась серия снимков, на которых она якобы беременна. Однако, листая галерею, подписчики увидели, что под ее толстовкой всего лишь голова любимого.

Культовый контент следует… – иронично написала Нина под кадрами.

Нина Добрев и Шон Уайт

На последней фотографии заметно, что у Шона повреждено правое колено, а рядом на песке лежат костыли. Несколько дней назад спортсмен перенес операцию на сустав:

В середине сезона я понял, что мне нужно сделать хирургическую “чистку” колена. Как бы трудно это ни было, я изо всех сил старался закончить сезон, но эта проблема сдерживала меня. Благодаря моим замечательным докторам я скоро на 100% вернусь в строй, – написал он под фото из больничной палаты.

Шон УайтНина Добрев

О том, что между Ниной и Шоном – роман, заговорили в марте 2020 года. Тогда они были замечены на велосипедной прогулке в Малибу, а источник Page Six сообщил, что актриса и спортсмен целовались прямо на улице. Тогда же инсайдер E! News рассказал, что друзья Нины немного удивлены ее выбором:

Ее близкие друзья приятно удивлены, что она заинтересовалась Шоном, ведь он не похож на тех парней, с которыми она встречалась раньше. Нина очень трепетно относится к своей личной жизни, поэтому совместных снимков с Шоном от нее ждать пока не стоит.

А позже она и сама подтвердила, что несвободна. Примечательно, что роман Шона и Нины начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном, с которым провстречалась около полугода. До этого Добрев встречалась с актером Гленом Пауэллом, но и с ним решила взять паузу в отношениях.

Нина Добрев и Шон Уайт

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Публикация от Shaun White (@shaunwhite)



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